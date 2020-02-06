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Kerem Bürsin'in yaptığı hareket olay oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 06.02.2020 15:59 | Son Güncelleme

Aynen Aynen'in yeni sezon fragmanı yayınlanadı. Kerem Bürsin'in elinde külotla yaptığı hareket olay oldu.

Kerem Bürsin'in yaptığı hareket olay oldu!

İnternet üzerinden yayın yapan Aynen Aynen dizisinden Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılmasının ardından yerine Kerem Bürsin gelmişti. Nilperi Şahinkaya ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncunun yer aldığı ilk fragman yayınlandı. Kadın-Erkek ilişkilerinin ele alındığı Aynen Aynen'in 3. sezon fragmanı sosyal medyayı salladı.

Daha çok cinselliğin anlatıldığı dizide Kerem Bursin'in elindeki külotla yaptığı hareket ise yeni sezon fragmandaki en çok yorum alan sahnesi oldu. Kerem Bursin'in daha ilk bölümden diziye çok yakıştığını söyleyenler ise çoğunlukta.

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Anahtar Kelimeler:
kerem bürsin, Aynen Aynen,

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