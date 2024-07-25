Kerem Bürsin kaslarını gösterdi sosyal medya yıkıldı! “Yunan heykeli gibi”

MYNET-Güneşi Beklerken, Ulan İstanbul, Sen Çal Kapımı ve Ya Çok Seversen gibi birçok başarılı projede yer alan Kerem Bürsin şimdilerde yeni projeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

DERGİYE KAPAK OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken yakışıklı oyuncu bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Üstsüz poz veren Bürsin'in kas şovu adeta hayran bıraktı.

YORUM YAĞDI

Kerem Bürsin'in sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme; 'Yunan heykeli gibi', 'hazırlıksız yakalandık', 'öldük', 'füze at' gibi yorumlar yapıldı.