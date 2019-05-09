Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'de forma giyen Kerem Demirbay, bir başka Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Leverkusen'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada bonservis ile ilgili bir bilgiye yer verilmezken, Alman basınında Leverkusen'in Kerem Demirbay'ın 28 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödediği yazıldı. Başarılı futbolcu daha önce A Milli Takım'dan davet almış ancak son anda kararını değiştirerek Almanya Milli Takımı'nı seçmişti.



