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Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

ALMANYA HABERLERİ  | 09.05.2019 15:18 | Son Güncelleme

Bayer Leverkusen, Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'de forma giyen Kerem Demirbay, bir başka Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Leverkusen'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada bonservis ile ilgili bir bilgiye yer verilmezken, Alman basınında Leverkusen'in Kerem Demirbay'ın 28 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödediği yazıldı. Başarılı futbolcu daha önce A Milli Takım'dan davet almış ancak son anda kararını değiştirerek Almanya Milli Takımı'nı seçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kerem demirbay bayer leverkusen Hoffenheim Almanya Bundesliga

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