Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'de forma giyen Kerem Demirbay, bir başka Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Leverkusen'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada bonservis ile ilgili bir bilgiye yer verilmezken, Alman basınında Leverkusen'in Kerem Demirbay'ın 28 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödediği yazıldı. Başarılı futbolcu daha önce A Milli Takım'dan davet almış ancak son anda kararını değiştirerek Almanya Milli Takımı'nı seçmişti.
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