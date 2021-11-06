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Kerem Özmen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

06.11.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Özmen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

İSTANBUL (AA) - Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e yenilen milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada final için ringe çıkan Kerem Özmen, olimpiyat altın madalyalı Andy Cruz Gomez ile karşılaştı.

Rakibine puanla yenilen 19 yaşındaki milli boksör, dünya ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

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