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Kerem Tunçeri: Galatasaray'a geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum

09.08.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Basketbol Takım Menajerliği görevinden ayrılarak ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da genel direktörlük görevine getirilen Kerem Tunçeri, federasyon yetkililerine teşekkür ederken, Galatasaray'a geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Kerem Tunçeri: Galatasaray'a geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum

2016 yılından bu yana üstlendiği A Milli Erkek Basketbol Takım Menajerliği görevinden ayrılan Kerem Tunçeri, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Galatasaray'da genel direktör olarak kariyerine devam edecek olan Tunçeri, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu’nda 2016 yılından bu yana yürütmekte olduğum A Erkek Milli Takım Menajerliği görevimden ayrıldığımı kamuoyuna bildirmek isterim.

A Milli Takım formasını en çok terleten erkek basketbolcu unvanım ile emekli olduğum milli takıma; Başkanımız, çocukluk ve takım arkadaşım Hidayet Türkoğlu’nun nazik davetiyle takım menajeri olarak geri dönmek benim için çok büyük bir onur olmuştur.

Görevimden ayrılırken, Başkanımız Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere, federasyonumuzun yönetim kurulu üyelerine, çalışma arkadaşlarıma, milli takımımızda görev alan antrenörlerimize, teknik, idari ve sağlık personelimize ve tüm milli takım sporcularımıza teşekkür etmek istiyorum.

Bugün ise milli değerlerimize ve milli takımımıza bir başka alanda hizmet etmek üzere; çocukluğuma, basketbola alt yapısında başladığım ilk takımıma ve BABA MİRASI Galatasaray Spor Kulübüme geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Galatasaray Camiası’na ve değerlerine yakışır bir basketbol organizasyonu kurmak için çok çalışacak ve kulübümüzü onurlandırma yolunda ilerleyeceğiz.”

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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