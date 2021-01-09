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Kereste atölyesinde yangın

09.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl İlçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Zamanında fark edilmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın Mahmudiye Mahallesi Kalender caddesinde Ethem E’ye ait kereste atölyesinin önünde bulunan keresteler alev aldı. Durumu fark edenler itfaiye ve polislere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek işyerine sıçramasını önüne geçti. Zamanında fark edilmesiyle çok sayıda işyerinin yanmasının önüne geçildi. Yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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