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Kerevitaş’ta üst düzey atama

11.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) görevine getirilen Mert Altınkılınç, gelecek dönemde şirketin Türkiye ve yurt dışı pazarlardaki güçlü pozisyonunu sürdürmeye odaklanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının önde gelen şirketlerinden Kerevitaş'ın Üst Yöneticiliğine (CEO) Mert Altınkılınç getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding’in Türkiye’de Ülker’den sonraki en büyük iş birimlerinden biri olan Kerevitaş, Besler ve Marsa’da üst düzey atama gerçekleşti. Daha önce pladis Orta Doğu ve Kuzey Afrika Başkanı olarak görev yapan Mert Altınkılınç, gelecek dönemde 2021 konsolide cirosu 4,9 milyar TL’ye ulaşan Kerevitaş & Besler ve Marsa şirketlerinin CEO’su olarak görev alacak.

Yıldız Holding şirketlerinde 17 yıl boyunca başarılı çalışmalara imza atan Altınkılınç, Başkanlık yaptığı Pladis’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde şirketin pazardaki güçlü konum ve istikrarlı büyümesinde önemli katkılar sağladı. Altınkılınç, Kerevitaş & Besler ve Marsa CEO’su olarak gelecek dönemde şirketin Türkiye ve yurt dışı pazarlardaki güçlü pozisyonunu sürdürmeye odaklanacak.

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Altınkılınç, aynı bölümdeki yüksek lisans eğitiminin ardından ABD’de MBA yaptı. Yıldız Holding’deki kariyerine 2005 yılında başlayan Altınkılınç, bugüne kadar holdingin yurt içi ve yurt dışındaki şirketlerinde yöneticilik görevlerinde bulundu.

Altınkılınç, 2008-2010 yılları arasında Eksper ve Teközel Gıda şirketlerinde gıda ve özel markalı ürün kategorilerinden sorumlu İhracat Müdürü, 2010-2011 yılları arasında özel markalı ürünlerin uluslararası satışlarından sorumlu Satış Direktörü, 2011-2014 yılları arasında Eksper ve Birleşik Dış Ticaret şirketlerinde Genel Müdür, 2014-2016 yılları arasında ise gıda ve atıştırmalık kategorilerinin İstanbul Gıda ve Eksper Gıda şirketleri bünyesindeki ihracat ve yurt dışı distribütör operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016-2020 yılları arasında pladis Orta Doğu Başkanlığı’nı yapan Altınkılınç, 2020 yılından bu yana pladis Orta Doğu ve Kuzey Afrika Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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