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Kerimcan'a konuk olan Didem Soydan'ın göğüs dekoltesi kendisini de rahatsız etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:46 | Son Güncelleme

Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalına konuk olan manken Didem Soydan'ın göğüs dekolteli kıyafeti takipçilerin eleştirilerine maruz kaldı. Soydan'ın "Giydiğime pişman oldum" dediği kıyafetine yorum yağdı.

Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya fenomeni ve DJ Keriman Durmaz'ın YouTube hesabından yayınladığı programına konuk oldu. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Didem Soydan, dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

GÖĞÜS DEKOLTESİ OLAY OLDU

Her daim giydiği cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Didem Soydan, Kerimcan'la çekim yapmaya giderek derin göğüs dekolteli bir kıyafet tercih etti. Frikik vermemek için sürekli kıyafetini çekiştiren Soydan, "Giydiğime pişman oldum. Yayındakiler sizden özür diliyorum. Evet ben dekolte giyiyorum ama bu kıyafet çekmiş herhalde. Yemin ederim bu bu kadar değildi" dedi.

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"GÖĞÜSLERİNE BAKMAKTAN ODAKLANAMADIM"

Soydan'ın cesur kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları "Didem'in göğüslerine bakmaktan videoya odaklanamadım" dedi. İşte Didem Soydan'ın kıyafeti için gelen bazı yorumlar:

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Kerimcan Durmaz'ın 'Kaç bedensin?' sorusunu yanlış anlayan Didem Soydan "85 B" diyerek cevap verince Kerimcan şaşkına döndü. Cesur kıyafetleri hakkında konuşan Soydan "Birebir poz vermediğim dışında ne giyersem giyeyim kimse benim göğüs ucumu göremez" dedi.

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