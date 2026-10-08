Ekranlarda yaprak dökümü! İki dizinin birden fişi çekildi

Televizyon dünyasında peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona oldukça iddialı başlayan yapımlar reyting savaşına yenik düşüyor.

Atv'nin iki dizisi birden final yaptı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü paylaştığı ve ikinci sezonunda Bergüzar Korel’in kadroya dahil olduğu A.B.İ. dizisi yeni sezonda aradığı ivmeyi bir türlü yakalayamadı.

Fenomen dizide hikaye ve başrol değişikliği de işe yaramayınca 'erken final' kaçınılmaz oldu. A.B.İ. dizisi salı akşamı ekran macerasını noktaladı.

Atv'nin yeni başlayan dizisi Aşk ve Taht reyting savaşına sadece 5 bölüm dayanabildi. Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat rolüyle başrolünü oynadığı dizi dün akşam final bölümüyle ekrana geldi.

BİR FİNAL KARARI DAHA GELDİ

A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın ardından Atv'den bir final haberi daha geldi. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünü paylaştığı Mercan Köşk dizisinin 7. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.