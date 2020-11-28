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Kerimcan Durmaz 'Allah belanızı verecek' diyen takipçisine sert çıktı

28.11.2020 13:33 | Son Güncelleme:
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Kerimcan Durmaz 'Allah belanızı verecek' diyen takipçisine sert çıktı

Geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla ABD'ye yerleşen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, yine rahat durmadı. Pandemi kurallarını ihlal edip arkadaşlarıyla birlikte parti yapan Durmaz, 'Allah belanızı verecek' diyen takipçisine şok eden bir cevap verdi.

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz ve arkadaşları ABD'nin Kaliforniya eyaletinde parti düzenledi.

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Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı partiye Kerimcan Durmaz'ın dansları damga vurdu.

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Durmaz ve arkadaşlarının ilginç dansları ve kostümleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Sosyal medya bir kullanıcı, Durmaz hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. O kullanıcı, "Allah belanızı verecek ama olan masumlara oluyor. Bir gün nesliniz tükenecek!" dedi.

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Durmaz, bu yorum sonrası çılgına döndü. Takipçisine sert çıkan Durmaz, "Bütün insanların nesli tükenecek. Hepimiz bir gün geberip gideceğiz! O yüzden tadını çıkar, nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa! Sen yaşadığın hayatından memnunsun. Ben de hayatımdan çok memnunum. Benim günahlarımın cezasını sen çekmeyeceksin. Benim yüzümden ekstra yanmayacaksın! O yüzden kendi hayatınla ilgilen, benimkini ancak izleyebilirsin! Karışamazsın! Allah mısın sen? Melek misin? Peygamber misin? Sende benim gibi sıradan bir insansın. O yüzden işine bak" dedi.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Zaten Allah bunların belasını vermiş daha ne isdyorsun
Madam haklı beyler dağılın
bu kerimcan hanım bir koca bulaydı kalaydı gelmeyeydi ordan hiç

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