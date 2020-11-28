Kerimcan Durmaz 'Allah belanızı verecek' diyen takipçisine sert çıktı

Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz ve arkadaşları ABD'nin Kaliforniya eyaletinde parti düzenledi.

Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı partiye Kerimcan Durmaz'ın dansları damga vurdu.

Durmaz ve arkadaşlarının ilginç dansları ve kostümleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.



Sosyal medya bir kullanıcı, Durmaz hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu. O kullanıcı, "Allah belanızı verecek ama olan masumlara oluyor. Bir gün nesliniz tükenecek!" dedi.

Durmaz, bu yorum sonrası çılgına döndü. Takipçisine sert çıkan Durmaz, "Bütün insanların nesli tükenecek. Hepimiz bir gün geberip gideceğiz! O yüzden tadını çıkar, nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa! Sen yaşadığın hayatından memnunsun. Ben de hayatımdan çok memnunum. Benim günahlarımın cezasını sen çekmeyeceksin. Benim yüzümden ekstra yanmayacaksın! O yüzden kendi hayatınla ilgilen, benimkini ancak izleyebilirsin! Karışamazsın! Allah mısın sen? Melek misin? Peygamber misin? Sende benim gibi sıradan bir insansın. O yüzden işine bak" dedi.



