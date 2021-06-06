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Kerimcan Durmaz'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt!

06.06.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda oyuncusu Erkan Petekkaya, Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesi sonrası TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi. "Kanalınızda olmaktan utanıyorum" diyen Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz'dan yanıt geldi.

Kerimcan Durmaz'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt!

Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Erkan Petekkaya cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kerimcan'a ödül verilmesine ateş püskürdü.

Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı eleştirdiği paylaşımını kısa sürede sildi.

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz'dan yanıt geldi. Kerimcan Durmaz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmadı! Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmadı! "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu"

"Hiçbir kasıt içermemesine rağmen herkesten özür dilediğim, onun akabinde Türk yargısı tarafından yargılaması yapılıp hüküm verilen bir konu üzerinden, aradan yıllar geçmesine rağmen halen birtakım çevrelerce prim yapılmaya çalışılmasını üzülerek izliyorum.

"İŞLERİMİ KARALAMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİM"

Kimsenin, yüzlerce kişinin emek verdiği, milyonların beğenip oyladığı, yaptığım ve yapacağım işleri karalamaya çalışmasına müsaade etmeyeceğim.

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Tarafımı da dahil ederek Acun Ilıcalı'ya yapılan bu seviyesiz ve hakaret içeren yorumu şiddetle kınıyorum. Kişilik haklarıma zarar verilmeye devam ederse de yasal haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim."

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Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
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