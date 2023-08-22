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Kerimoğlu Türküsü Evi’ne ziyaretçi akını

22.08.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menteşe Belediyesi Kerimoğlu Türküsü Evi yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğruyor.

Kerimoğlu Türküsü Evi’ne ziyaretçi akını

Her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayan işletme ilçenin kültür turizmi destinasyonlarından birisini oluşturuyor.

Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesinde bulunan Kerimoğlu Türküsü Evi’nin ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldiğini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Kerimoğlu Türküsünün kahramanı Pisili Eyüp Efe’nin vurulduğu ev ve müze restore edilerek kültür turizmine kazandırılmıştı. Bu tarihi yapı Büyükşehir yasası ile Menteşe Belediyesi’ne geçti. Kerimoğlu Türküsü Evi hikâyesi, doğası ve etnografik eserlerin sergilendiği müzesi ile gerek il içerisinden gerekse çevre ilçelerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Biz de Menteşe Belediyesi olarak Kerimoğlu Türküsü Evi’ne ziyarete gelen vatandaşlarımıza yönelik hizmet veren kafeteryamızı açtık. Kerimoğlu Türküsü Evi Pazartesi günleri hariç hafta içi 09.00 - 19.00, hafta sonları 09.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bunun yanında yöre insanımıza, özellikle de kadınlara tahsis ettiğimiz alanda organik yöresel ürünlerin, el emeği göz nuru hediyeliklerin satışa sunulduğu sergiler açarak kadınlara ek iş imkânı sağladık” dedi.

Menteşe’nin kültür varlıkları açısından zengin bir kent olduğunu belirten Başkan Gümüş, Menteşe’de kültür turizmine yönelik hizmet veren belediyeye ait 9 işletme bulunduğunu, Düğerek Mahallesinde restorasyonu devam eden Hacı Hafız Gürün Evi’nin de en kısa sürede kültür turizmi için hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.

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