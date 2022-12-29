YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kerpe'nin saklı hazinesine su altı kazılarıyla ulaşıldı

Kerpe'nin saklı hazinesine su altı kazılarıyla ulaşıldı

29.12.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerpe Koyu'nun ev sahipliği yaptığı arkeolojik kalıntılara Karadeniz'de yürütülen ilk bilimsel su altı kazılarıyla ulaşıldı.

Helenistik dönemden beri bereketli iklimi, doğal ve yoğun ağaç yapısıyla bilinen, Helen dilinde "çanak, çömlek, testi, küp" anlamına gelen "Kalpe", şimdiki adıyla Kerpe, her dönemde öne çıkan ticari bir merkez oldu.

Ege ve Akdeniz'de bulunan Helenistik dönem krallıklarının odun sağladığı, Roma, Bizans dönemlerinde de aktif ticari hayatına devam eden liman, Osmanlı döneminde hem Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı oldu hem de İstanbul'un ihtiyaçlarının karşılandığı bir dağıtım ve üretim alanı haline geldi.

Koyun kuzeydoğu ucunda bir kısmı karada olan Antik Kalpe Limanı'na ait mendirek kalıntılarının büyük çoğunluğunun su altında bulunması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca bölgede 2020'de su altı kazı çalışmaları başlatıldı.

Karadeniz kıyılarında yapılan ilk bilimsel su altı kazısı olma özelliği taşıyan çalışma, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü onayıyla Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğünce yürütüldü.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana dağılmış kalıntılara ulaşmak için dalış yapan ekipler, karadan 80 metre uzakta, 4 metre derinlikte geçmişin izlerine rastladı. Antik limana ait 2 mendirek parçası bulan ekipler, en çok amfora (iki kulplu, antik döneme özgü çömlek) kalıntılarıyla karşılaştı.

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesine yayılan seramiklerin Kerpe Limanı'nda bulunması kentteki ticari hareketliliğin kanıtı olarak gösterildi.

Fiziki özellikleri, hangi döneme ait olduklarının saptanmasına imkan sağlayan amforaların en erken tarihlisinin MÖ 4. yüzyıl, en geç tarihlisinin ise MS 12. yüzyıla ait olduğu belirlendi. Eserler arasında en çok "geç Roma" eserlerine rastlandı.

Su altı kazı çalışmalarında, kale kalıntıları, limanın gündelik hayatına dair seramikler ve 4 bölgede batıklar da bulundu.

KOYA DEMİR ATILAMAYACAK

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgedeki yoğun kültür varlığını göz önüne alarak, Kerpe Koyu'nu "1. derece arkeolojik sit alanı" ilan etti.

Karar doğrultusunda, alanda inşaat çalışması yapılamayacak, gemi, tekne gibi deniz taşıtları çapa, demir ve ağ atamayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobille çarpışan beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 3 yaralıOtomobille çarpışan beton mikseri 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 3 yaralı
Çocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştüÇocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Kızıltepe’de çift sıra park çilesi bitmiyorKızıltepe’de çift sıra park çilesi bitmiyor
Anahtar Kelimeler:
kerpe

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Aralık Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:17
Öğle
13:07
İkindi
15:27
Akşam
17:47
Yatsı
19:14
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.