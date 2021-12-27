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Keşan Belediyesi İBB'nin ihtarnamesi üzerine "Beyaz Masa"nın adını değiştirdi

27.12.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu: -"Ekrem İmamoğlu İstanbul’da yapacak iş bulamadı, bizimle uğraşıyor"

EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi, vatandaşın belediyeye ilk başvuru birimi "Beyaz Masa"nın adını, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) gönderdiği ihtarname sonrası "Çözüm Masası" olarak değiştirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyede düzenlediği basın toplantısında, göreve gelir gelmez 7/24 hizmet veren "Beyaz Masa" uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Halkın uygulamayı büyük bir memnuniyetle karşıladığını ancak İBB'den gelen bir uyarı yazısı ile şaşırdıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "O yazıda bizlere diyorlar ki ‘O Alo 153 Beyaz Masa bizim, o ismi kullanmayın. Yoksa hukuki haklarımızı kullanırız.' Yani koskoca İBB işi gücü bırakmış, avukatları aracılığı ile işimizi engellemeye girişmiş. Ya şu gönderdiğiniz kağıda yazık, mürekkebe yazık, ödediğiniz posta parasına yazık." dedi.

-"Beyaz Masa, Çözüm Masası oldu"

Yaşanan durumun kendilerini ve Keşan halkını üzdüğünü ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yerel yönetim konusunda odaklanmamız gereken birçok önemli konu varken, Sayın İmamoğlu’nun Beyaz Masa ismini dert edinmesine de anlam veremedik. Burada siyasi bir tavır görüyoruz. Şu anda Keşan Belediyesini Millet İttifakı içinden bir parti yönetiyor olsaydı, aynı engelleme yapılır mıydı? Bunu sizlerin takdirine bıkıyorum. Kaldı ki Alo 153 Beyaz Masa 1990'lı yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yaptığı dönemde oluşturulmuş bir belediye uygulamasıdır. Yani Alo 153 Beyaz Masa çeyrek asırlık bir halkla ilişkiler başarısıdır."

Masanın adının gelen ihtarname sonrası değiştirildiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Ekrem İmamoğlu İstanbul’da yapacak iş bulamadı bizimle uğraşıyor. İmamoğlu bizimle uğraşma, İstanbul ile uğraş. Kısır çekişmelerin ve taş atmanın değil, taş üstüne taş koymanın peşinden hiç ayrılmayacağız." diye konuştu.

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