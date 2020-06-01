YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Keşan’da intihar girişimi

Keşan’da intihar girişimi

EDİRNE HABERLERİ  | 01.06.2020 11:25 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan H.E., eşi ve işi ile ilgili problemler yaşadığını söyleyerek, intihar etmek üzere bir apartmanın çatısına çıktı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan H.E., eşi ve işi ile ilgili problemler yaşadığını söyleyerek, intihar etmek üzere bir apartmanın çatısına çıktı. 26 yaşındaki genç adam uzun uğraşlar sonucu ikna edilebildi.
Olay, Keşan’da İstiklal Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ve ters giden işleri sebebiyle bunalan H.E. (26), sabah saat 09.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi.
Kendisini görenlerin haber vermeleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken; itfaiye ekipleri de kurtarma hava yastığı ile önlem aldı. Bu sırada çatıya çıkan polisler ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve yakınları H.E.’yi çatıdan indirmek için ikna girişimlerine başladı.
Yaklaşık bir saat boyunca oturduğu çatının üzerinde bir ayağını çatıdan dışarıya sarkıtarak bekleyen H.E, uzun uğraşlar sonucu çatıdan inmeye ikna oldu.
Apartman çıkarılan H.E. Keşan İlçe Emniyetine götürülürken, eşi A.E. de kendisiyle görüşmek üzere burada hazır bekledi.
İntihar girişimleri boyunca ise çevrede biriken meraklı kalabalığın güvenlik şeridi arkasından meraklı bakışlarla izlemesi ve olayın her anını cep telefonlarıyla izlemesi ise gözlerden kaçmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:35
Öğle
13:17
İkindi
17:17
Akşam
20:49
Yatsı
22:38

Edirne Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Sağlık Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Mankaliye Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Öden Eczanesi
Meric
Süloğlu Eczanesi
Suloglu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trakya üniversitesi Dr. Öğr. üyesi Erdem Demiröz’e, Türkiye Teknoloji Takımı’ndan ödül

Trakya üniversitesi Dr. Öğr. üyesi Erdem Demiröz’e, Türkiye Teknoloji Takımı’ndan ödül

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.