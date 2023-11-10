YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Keşan’da İsrail protesto edilirken İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapıldı

Keşan’da İsrail protesto edilirken İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapıldı

10.11.2023 07:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Keşan ilçesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto eden grup, İsrail malı olan ürünlerine yapılan boykotun devam etmesi çağrısında bulundu.

Keşan’da İsrail protesto edilirken İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapıldı

Cumhuriyet Meydanı’nda, çocukların da ellerinde İsrail’i protesto eden ifadelerin yazdığı pankartlar ile katıldığı yaklaşık 250 kişilik grup adına açıklama yapan Mustafa Kabakçılı, Kudüs’ün peygamberler şehri olduğunun altını çizerek, "Kudüs; Hazreti Ömer’in, Selahaddin Eyyubi’nin bizlere emanetidir. Kudüs; Müslümanlar için yeryüzü coğrafyasında en önemli 3 mescitten birisidir. Kudüs’ün içinde bulunduğu bugünkü hal, yer yüzündeki Müslümanların içini kanatmaktadır. Yahudiler Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığı gibi zalimlerdir, hainlerdir, bozgunculardır. İnsanlık bunlarla imtihan olmaktadır. Bizler bugün safımızı belli etmek için Filistinli kardeşlerimizin yanınızdayız, dualarımız her daim sizlerle demek için bu meydanda bir araya geldik." dedi.

"YAHUDİ MALLARINI BOYKOTA DEVAM EDELİM"

İsrail malı olan ürünlere yönelik boykotun dünya genelinde gündemde tutulduğunu dile getiren Mustafa Kabakçılı, "Yahudi 2 şeyden anlar; bir kuvvetten, bir de boykottan. Yahudi’nin malını almayacaksın ve Yahudi’nin kuvvetle üzerine gideceksin. Boykot kendisini gösteriyor ve üzerimize düşeni yerine getirelim. Yahudi mallarını boykota devam edelim." diye konuştu. Protesto, duaların edilmesinin ardından sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale’de saat 09.05’te hayat durduÇanakkale’de saat 09.05’te hayat durdu
Eskişehir'de sis görüş mesafesini düşürdüEskişehir'de sis görüş mesafesini düşürdü
Gaziantep'te yorgun merminin hayattan kopardığı çocuğun ailesi suçluların yakalanmasını istiyorGaziantep'te yorgun merminin hayattan kopardığı çocuğun ailesi suçluların yakalanmasını istiyor
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 10 Kasım Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
13:03
İkindi
15:41
Akşam
18:06
Yatsı
19:29

Edirne Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Cuma

Kanik eczanesi
Kesan
Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Süloglu eczanesi
Suloglu
Sözer eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Enez
Çinar eczanesi
Ipsala
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.