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Keşan'da kan bağışında bulunan belediye personeli belediye başkanının talimatıyla idari izinli sayıldı

08.09.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keşan'da kan bağışında bulunan belediye personeli belediye başkanının talimatıyla idari izinli sayıldı

EDİRNE (AA) - Türk Kızılayın Keşan Belediyesi'yle ortak yürüttüğü kampanyada kan bağışında bulunan belediye personel idari izinli sayıldı.

Edirne Kızılay Kan Merkezi ve Keşan Belediyesi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Çok Amaçlı Pazaryeri'ne kurulan alanda kan bağışları kabul edildi.

Belediye personelinden kan verenler ise Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatıyla idari izinli sayıldı.

Sabah başlayan kan bağışı kampanyasında saat 16.30 itibariyle 31 belediye personeli kan bağışında bulundu ve bugün mesai yapmadı.

Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Düzenli kan bağışını özendirmek maksadıyla sürekli kampanyalar düzenlediklerinin altını çizen Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk Kızılayın her zaman yanındayız. Bu her şeyden önce bizim vatandaşlık görevimiz. Halkımızdan düzenli olarak kan bağışında bulunmalarını istiyoruz. Hayata tutunmasına vesile olduğunuz binlerce can adına ben teşekkürlerimi sunuyorum.

Başta Keşan Belediyesi personelimiz olmak üzere kan bağışına destek veren ve farkındalık oluşturan tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Bugün kan veren personelimizi de izinli kıldığımızı belirtmek isterim. 'Bugün kan ver, bir can kurtar bugün izinli sayıl' diyerek onları da ödüllendiriyoruz."

Helvacıoğlu, kan veren personeli de ziyaret ederek izinli olduklarını ifade etti.

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