Keşan'da Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranan 74 kişiye yaklaşık 132 bin lira ceza uygulandı

EDİRNE (AA) - Keşan Emniyet Müdürlüğünce ay başından bu yana yapılan denetimlerde salgın tedbirlerine aykırı davranan 74 kişiye toplam 131 bin 754 lira ceza uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü salgının önüne geçmek için alınan tedbirlerin uygulanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri nisan ayı başından bu yana yaptıkları denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen sokağa çıkan, pazar ve marketlerde maske takmayan 74 kişiye 131 bin 754 lira ceza uyguladı.

Ayrıca, tedbirlere aykırı davranış sergileyen iki kişiye de "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem yapıldı.

