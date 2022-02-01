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Keşfedecek Çok Şey Var podcast serisinin yeni bölümü yayında

01.02.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keşfedecek Çok Şey Var podcast serisinin yeni bölümü yayında

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor’un Keşfedecek Çok Şey Var podcast serisinin on beşinci bölümünde “iklim krizi ortasında yeşil bir gelecek inşa etmek” konusu konuşuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Keşfedecek Çok Şey Var podcast serisinin on beşinci bölümü yayınlandı. Yeni bölümde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doğanay Tolunay ile iklim değişikliği odağında dünyanın durumu ve gelecekteki etkileri değerlendirildi.

Burak Tatari moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doğanay Tolunay konukluğunda gerçekleşen podcast yayınında, iklim krizinin dünyada görülen çarpıcı etkilerinden bahsedilirken, yakın zamanda Türkiye’de yaşanan iklim olaylarına da değinildi. Aynı zamanda daha yeşil bir dünya yaratmak adına ne gibi adımlar atılması gerektiğini örnek uygulamalar üzerinden açıklayan Tolunay, genç nesillerin bu konuya bakış açısından da bahsetti.

GittiGidiyor’un 20. yılında hayata geçirdiği ve her yeni bölümde farklı konuklarla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı podcast kanalı Keşfedecek Çok Şey Var'a​​​​​​​ Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

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