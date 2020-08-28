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Kesikbaş’tan başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.08.2020 10:51 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili bir başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.Sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikaya işçi taşıyan servis otobüsünün terminal yakınlarında devrilmesi sonucunda 2 işçi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Kesikbaş’tan başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili bir başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikaya işçi taşıyan servis otobüsünün terminal yakınlarında devrilmesi sonucunda 2 işçi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Kazayla ilgili üzüntüsünü paylaşan Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı yaralananlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sabaha üzücü haberle uyandıklarını anlatan Kesikbaş, “Haftanın son gününe ne yazık ki üzüncü bir kazayla başladık. İşçilerimizi taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucunda 2 işçimiz hayatını kaybederken 13’ü de yaralandı. Meydana gelen kaza bizim uzun zamandır dile getirdiğimiz sorunun bir sonucu. Sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk bu kazaların en büyük nedeni. Bu sorun çözülemediği sürece bu tür kazalar meydana gelmeye devam edecektir. Organize Sanayi Bölgesine yaşanan bu yoğun trafik sorunun en kısa sürede çözülmesi gerekiyor. Bu kazada hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

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