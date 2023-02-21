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Kesilen ayağını unuttu yaralı depremzedelere dua etti

21.02.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde enkaz altında kalarak ayağı kesilen depremzede genç, şükrederek diğer depremzedeler için dua etti.

Kesilen ayağını unuttu yaralı depremzedelere dua etti

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te enkaz altında kalarak ayağı kesilen bir genci Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu hastanede ziyaret etti. Depremzede gence sağlık durumunu soran Belediye Başkanı Tahmazoğlu’na genç, ayağının kesildiğini söyleyerek, “Olsun bir tane ayağım gitti bir tane takarım falan olur İnşallah. İnşallah hepsi iyileşir. Sadece biz değildik abi. Sadece bu acıyı biz yaşamadık. Allah bize büyük bir nimet verdi ki ailemde sadece kırıklar var. Annem babam canlı sadece benim ayağımı kestiler Allah’a şükür. Allah bana büyük bir nimet verdi ki canım sağlam” dedi.

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