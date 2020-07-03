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Kesilen süt ile neler yapılabildiğine çok şaşıracaksınız! Sakın çöpe dökmeyin...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Özenle seçip satın aldığımız sütün kesildiğini görmek can sıkıcı olabilir. Çünkü bu hem sütün hem de ödediğiniz ücretin çöpe gideceği algısını yaratır. Ancak, bundan sonra canınızı kesilen sütler yüzünden sıkmanıza gerek kalmadan kesilen sütü başka alanlarda değerlendirebilirsiniz. İşte kesilen sütü değerlendirmenin harika yolları...

Kesilen süt ile neler yapılabildiğine çok şaşıracaksınız! Sakın çöpe dökmeyin...

Çiğ sütlerdeki bakteri kaynaklı topaklaşma durumları, halk arasında süt kesilmesi olarak bilinir. Kesilen süt genelde nasıl kullanılacağı bilinmediğinden çöpe gider, ya da peynir haline getirilir. Ancak kesilmiş sütün bu iki yöntem dışında da birçok işlevi var. Gerek bahçede olsun, gerek cilt bakımında, kesilmiş sütten faydalanmamak mümkün değil. Eğer siz de para verip aldığınız sütü kesildi diye çöpe atmak istemeyenlerden biriyseniz kesilmiş sütünüzü hazırlayın, çünkü bu 5 yöntem bakış açınızı değiştirecek!

1) TATLILAR

Kesilmiş süt, tereyağı ya da yoğurt gibi temel tatlı malzemelerinin yerine kullanılıyor. Hatta bazı yabancı tatlı tariflerinde özellikle kesilmiş süt kullanılması gerekir, bunun için elinizin altında kesilmiş süt yoksa süte biraz sirke ya da limon ekleyerek kesilmesini sağlayabilirsiniz.

2) YEMEKLER VE SALATALAR

Eğer hazırladığınız etin ağızda dağılan bir yumuşaklığa sahip olmasını istiyorsanız evinizde bulunan kesilmiş sütten yardım alabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken, eti pişirmeden önce kesilmiş sütte bekletmektir. Dilerseniz eti marine etmek için kullandığınız baharat ve sosları da kesilmiş süte ekleyebilirsiniz. Bunun dışında, hazırladığınız yemek kremamsı bir kıvama sahipse, içine bir miktar kesilmiş süt ekleyebilirsiniz. Son olarak da kesilen sütü ekşi krema gerektiren bir salata sosu yapmak için kullanabilirsiniz. Ancak kullandığınız sütün pastörize olmamasına dikkat etmeniz şart. Çünkü kesilmiş olan pastörize sütlerin salta sosu için kullanımı uygun bulunmuyor.

3) CİLT BAKIMI

Kesilmiş süt cildi daha yumuşak, parlak ve gergin kılmaya yardımcı olur. Buna, kesilmiş süt bakımı da denir. Yapılışı ise çok kolay. Tek gereken, göz bölgeniz haricindeki kısımlara bolca kesilmiş süt sürmek ve 15-20 dakika beklemektir. Sonrasında yüzünüzü bolca su ile temizleyip kurulamanız yeterli olur. Aynı şekilde, küvete iki su bardağı kadar kesilmiş süt ekleyerek vücut derinizin de yumuşak, parlak ve gergin olmasını sağlayabilirsiniz.

4) BAHÇE

Kesilmiş sütü bir miktar su yardımıyla seyrelterek bitki yataklarına dökmek, topraktaki kalsiyum oranını arttırmanızı sağlar. Böylelikle hem elde ettiğiniz mahsuller daha verimli olur hem de evdeki kesilen sütü çöpe dökmek zorunda kalmamış olursunuz.

5) HAYVAN YEMEKLERİ

Hayvanların yemeklerine kesilmiş süt karıştırmak, yiyeceklerinin besin değerini arttırmaya yardımcı olur. Bu yöntem genellikle çiftlik hayvanlarında uygulansa da kedi ve köpekler için de kullanılabilir. Ancak bazı hayvanların laktoza karşı bir alerji ya da hassaslığı olabileceğinden, hayvanınıza süt vermeden önce bir veterinerle görüşmenizde fayda vardır.

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