YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kesintisiz enerji için bayramı çalışarak geçirecekler

Kesintisiz enerji için bayramı çalışarak geçirecekler

20.04.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Bölgesi’ndeki üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti veren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), bayram boyunca enerji dağıtımını kesintisiz, kaliteli ve sürekli vermek için sahada olacak.

TREDAŞ, Ramazan Bayramı’nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teknik personel sayısını artırarak, 459 arıza onarım bakım personeli ve 116 araç ile Ramazan Bayramı’nda da kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarına devam edecek.

Diğer yandan, bütünleşik anlamda sektöründe ilk olma özelliği taşıyan Operasyon Merkezi tarafından elektrik şebekeleri uzaktan kontrol edilerek, sahadaki ekiplerin çalışmaları anlık takip ediliyor. Bu sayede herhangi bir arıza veya kesinti durumunda anında müdahale edilerek en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Yine bayram süresince Trakya genelinde acil durumlarda kullanılmak üzere 42 jeneratör, 5 mobil trafo, 6 kablo test aracı ve 4 insansız hava aracı (İHA) hazır bulunduruluyor. Olası bir kesinti durumunda arızalara hızlı müdahale edilebilmesi ve sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Planlı kesinti haricinde arıza durumlarında müşteriler için iletişim kanallarını da güçlendiren TREDAŞ, 186 Çağrı Merkezi, web sitesi, yapay zekâ TREDAŞ Enerjik üzerinden müşterilerinin taleplerini anlık olarak dinleyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarmadan kaçakçılara darbe: Yüzlerce parça tarihi eser ele geçirildiJandarmadan kaçakçılara darbe: Yüzlerce parça tarihi eser ele geçirildi
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen işçi servisindeki 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen işçi servisindeki 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta kaza, köpek faciaya neden oldu: 4 ölü 4 yaralıKahramanmaraş’ta kaza, köpek faciaya neden oldu: 4 ölü 4 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 20 Nisan Perşembe

İmsak
04:45
Sabah
06:20
Öğle
13:18
İkindi
17:03
Akşam
20:06
Yatsı
21:34

Edirne Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Perşembe

Beyhan eczanesi
Lalapasa
Öden eczanesi
Meric
Ugur eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Tekin eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Enez
Coskun eczanesi
Ipsala
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.