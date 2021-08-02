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  4. KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde konuştu:

KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde konuştu:

02.08.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Geride bıraktığımız beş sözleşme dönemini tek tek ele aldığımızda görüyoruz ki alım gücü reel olarak hep erimiş ve kaybeden kamu emekçileri olmuştur"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, "Geride bıraktığımız beş sözleşme dönemini tek tek ele aldığımızda görüyoruz ki alım gücü reel olarak hep erimiş ve kaybeden kamu emekçileri olmuştur." dedi.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantıyla başladı.

Bozgeyik, toplantıda yaptığı konuşmada, geçmiş toplu sözleşmelerde insanca yaşamaya yetecek maaş ve gelir taleplerinin hep görmezden gelindiğini söyledi.

Toplu sözleşme masasındaki bakanların çalışanları enflasyona ezdirmeyecekleri yönünde açıklamalar yaptıklarını belirten Bozgeyik, şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız beş sözleşme dönemini tek tek ele aldığımızda görüyoruz ki alım gücü reel olarak hep erimiş ve kaybeden kamu emekçileri olmuştur. Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun değil, çocukların bile inanmadığı TÜİK enflasyon rakamlarının temel alındığı her toplu sözleşmede reel gelirimizin erimesi şaşırtıcı değil. O yüzden kimse bir kazanımdan, emekçilerin ezdirilmemesinden falan bahsetmemelidir. Çünkü başta açlık ve yoksulluk sınırındaki artışlar olmak üzere tüm veriler sokakta, pazarda, mutfakta yaşanan hayatın gerçek, gayriresmi enflasyonu ile ezildiğimizi göstermektedir."

- "Ortalama maaş dokuz yıl içinde eridi"

Bozgeyik, salgın koşullarında kamu çalışanlarının maaşlarının her geçen yıl yoksulluk sınırından uzaklaşıp açlık sınırına biraz daha yaklaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece en düşük maaş değil, ortalama reel maaş da son dokuz yıl içinde ciddi ölçüde eridi. 15 Temmuz 2012'de 1946 lira olan ortalama maaş ile 1081 dolar alınabiliyorken, aradan geçen dokuz yılda ortalama maaş ile alınabilecek dolar 456 birim azalarak 625 dolara indi. Her yıl daha adaletsiz hale getirilen Gelir Vergisi Tarifesi maaş zamlarımızın daha cebimize girmeden buharlaşmasına yol açmaya devam etmiştir. Özellikle ekonomik krizin salgınla körüklendiği son iki yılın en çok kaybeden kesimlerinin başında kamu emekçileri ve emeklikleri gelmektedir. Son iki yıl içinde resmi enflasyon yüzde 32 artmıştır. Ancak iğneden ipliğe artarak devam eden zam yağmuru resmi enflasyonun halkın yaşadığı gerçek hayat pahalılığını yansıtmaktan uzak, sanal rakamlardan ibaret olduğunu fazlası ile ispatlamıştır."

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