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Keskin’de alt yapı çalışmaları

KIRIKKALE HABERLERİ  | 05.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda yürütülen kanalizasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.
Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda yürütülen kanalizasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdüren ekiplerin kısa sürede tüm mahallelerin kanalizasyonunun yapılacağını bildirdi. Konuyla ilgili bilgiler veren Başkan Dede Yıldırım, "Yaz mevsiminin gelmesiyle çalışmalarımıza hız kazandırdık. İlçemizde alt yapı sorunu kalmayacak. İlçemizde kanalizasyon çalışmaları başlamış olup en kısa zamanda bütün mahallelerimizin kanalizasyonu yapılacaktır. Hummalı bir şekilde çalışan ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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