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Kesme çiçek sektörü 500 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

15.06.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz: - "Yıl sonu için kesme çiçek ihracatında 115 milyon dolar hedefini koymuştuk ama bu performansla yıl sonunda 130 milyon dolarlık ihracatı yakalarız. Avrupa pazarında yüzde 3'lük paya sahip olursak çiçek ihracatımız 500 milyon doları bulur"

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, "Yıl sonunda 130 milyon dolarlık ihracatı yakalarız. Avrupa pazarında yüzde 3'lük paya sahip olursak çiçek ihracatımız 500 milyon doları bulur." dedi.

Antalya Ticaret Borsası tarafından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz'ın moderatörlüğünde, kesme çiçek sektörel analiz toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.

Burada konuşan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ilk 2-3 ay sektörün olumsuz yönde etkilendiğini ancak sonraki süreçlerde yüz güldüren rakamlara ulaşıldığını belirtti.

Geçen yıl 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"2021 yılında çiçek sektörü ciddi bir atılım içerisinde. İlk 4 ayda 81 milyon dolarlık kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdik. Yıl sonu için kesme çiçek ihracatında 115 milyon dolar hedefini koymuştuk ama bu performansla yıl sonunda 130 milyon dolarlık ihracatı yakalarız. Avrupa pazarında yüzde 3'lük paya sahip olursak çiçek ihracatımız 500 milyon doları bulur."

Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde süs bitkileri daire başkanlığı kurulması yönünde talepte bulunduklarını bildirdi.

- Çiçek ihracatında lider karanfil

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazaz da Türkiye'de 54 bin dekar alanda süs bitkileri üretildiğini, 12 bin dekarını ise kesme çiçeğin oluşturduğunu vurguladı.

Antalya'da yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda kesme çiçek üretiminin yapıldığını anlatan Kazaz, "Türkiye'de 4 bin 350 dekar alanda karanfil üretilirken, bunun 2 bin 700 dekarı Antalya'da. Türkiye, geçen yıl 36,7 milyon dolar kesme çiçek ihracatı gerçekleştirdi ve bunun 34 milyon dolarını karanfil oluşturdu. Çiçek denince akla karanfil geliyor. İhracatımızın yüzde 95'ini karanfil oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kazaz, 34 milyon dolarlık karanfil ihracatının 32,3 milyon dolarlık kısmının da Hollanda, İngiltere, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'ya gönderildiğini bildirdi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, sektörde son yıllarda ciddi ihracat rakamlarına ulaşıldığını kaydetti. Sektörün sorunlarını değerlendirme amacıyla böyle bir toplantı düzenlediklerini aktaran Çandır, verimli sonuçlara ulaşılacağını belirtti.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da kesme çiçek deyince Antalya'nın akla geldiğini aktardı. Birlikte hareket edebilen sektör paydaşlarının güçlü bir üretim potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Karaca, araziye ulaşım başta olmak üzere sektörün sorunlarının çözümü için çalıştıklarını ifade etti.

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