Tatlıdan pilava kadar her şey var! Kestaneyle yapabileceğiniz leziz tarifler

Nişastalı ve hafif bir şeker yapısına sahip olan kestane, birçok farklı tarife uyum sağlar. Ülkemizde yaygın olarak yetişen ve kış aylarında sık sık tüketilen kestaneyle yapılan tariflere bayılacaksınız. Böylece sadece kestanenin en popüler hali olan kestane kebapla da yetinmemiş olacaksınız. Hadi, sizin için hazırladığımız kestane içeren tarifleri hep birlikte inceleyelim.

KESTANE ŞEKERİ TARİFİ

MALZEMELER

500 gram kestane

4 çay bardağı şeker

2-3 damla limon suyu

5 çay bardağı su

HAZIRLANIŞI

Kestaneleri kalın kabuklarından ayırın.

Ardından su doldurduğunuz tencerede yaklaşık 10 dakika kestaneleri kaynatın. Kestanelerin üzerinde yer alan tüylü kabuk soyulabilir bir hale gelene kadar kaynatmaya devam edin.

Kestanenin üzerindeki kabukları soymaya başlayın.

Yapışmaz özelliğe sahip bir tencerenin içerisine 4 çay bardağı şeker ekleyin ve karamelize olana kadar karıştırın.

Ardından karamelize olmuş şekerin içerisine 2-3 damla limon suyu ekleyin.

Karışımın içerisine 5 çay bardağı sıcak suyu yavaş yavaş dökün. Toparlanıp sertleşen şeker zaman içerisinde erimeye başlar.

Şeker parçaları eridikten sonra karışıma kestaneleri parçalamadan ekleyin.

Ocağın altını kısık bir ayara getirerek kestaneleri kaynatın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kestanelerin şerbeti çekip yumuşaması. Bu bakımdan kontrollü bir şekilde yavaş yavaş kaynatmaya özen gösterin.

Yaklaşık 40 dakika kadar kaynatmış olduğunuz kestaneleri tencereden alın. Ardından şerbetiyle beraber kestaneleri kavanoza yerleştirin ve soğumaya bırakın.

Soğuyan kestaneleri buzdolabına koyup yaklaşık 1-2 saat bekleyin. İyice soğumuş olan kestane şekerlerinizi servis edebilirsiniz.

KESTANELİ BULGUR PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

50 gr tereyağı

1 adet soğan

1 kase haşlanmış ve kabukları soyulmuş kestane

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

2 su bardağı bulgur

500 ml tavuk suyu

Tuz

Tarçın

HAZIRLANIŞI