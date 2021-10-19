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Tatlıdan pilava kadar her şey var! Kestaneyle yapabileceğiniz leziz tarifler

19.10.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestaneyle birçok farklı tarifi yapmak mümkün. Kestaneyi tek başına yemekten sıkıldığınızda farklı tariflerinizde kullanabilirsiniz. Çayın yanında ya da atıştırmalık olarak tüketilmesinin yanı sıra ana yemeklerin içerisine de kestane ekleyerek sofralarınızda fark yaratabilirsiniz.

Tatlıdan pilava kadar her şey var! Kestaneyle yapabileceğiniz leziz tarifler

Nişastalı ve hafif bir şeker yapısına sahip olan kestane, birçok farklı tarife uyum sağlar. Ülkemizde yaygın olarak yetişen ve kış aylarında sık sık tüketilen kestaneyle yapılan tariflere bayılacaksınız. Böylece sadece kestanenin en popüler hali olan kestane kebapla da yetinmemiş olacaksınız. Hadi, sizin için hazırladığımız kestane içeren tarifleri hep birlikte inceleyelim.

KESTANE ŞEKERİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram kestane

  • 4 çay bardağı şeker

  • 2-3 damla limon suyu

  • 5 çay bardağı su

HAZIRLANIŞI

  • Kestaneleri kalın kabuklarından ayırın.

  • Ardından su doldurduğunuz tencerede yaklaşık 10 dakika kestaneleri kaynatın. Kestanelerin üzerinde yer alan tüylü kabuk soyulabilir bir hale gelene kadar kaynatmaya devam edin.

  • Kestanenin üzerindeki kabukları soymaya başlayın.

  • Yapışmaz özelliğe sahip bir tencerenin içerisine 4 çay bardağı şeker ekleyin ve karamelize olana kadar karıştırın.

  • Ardından karamelize olmuş şekerin içerisine 2-3 damla limon suyu ekleyin.

  • Karışımın içerisine 5 çay bardağı sıcak suyu yavaş yavaş dökün. Toparlanıp sertleşen şeker zaman içerisinde erimeye başlar.

  • Şeker parçaları eridikten sonra karışıma kestaneleri parçalamadan ekleyin.

  • Ocağın altını kısık bir ayara getirerek kestaneleri kaynatın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kestanelerin şerbeti çekip yumuşaması. Bu bakımdan kontrollü bir şekilde yavaş yavaş kaynatmaya özen gösterin.

  • Yaklaşık 40 dakika kadar kaynatmış olduğunuz kestaneleri tencereden alın. Ardından şerbetiyle beraber kestaneleri kavanoza yerleştirin ve soğumaya bırakın.

  • Soğuyan kestaneleri buzdolabına koyup yaklaşık 1-2 saat bekleyin. İyice soğumuş olan kestane şekerlerinizi servis edebilirsiniz.

KESTANELİ BULGUR PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

  • 50 gr tereyağı

  • 1 adet soğan

  • 1 kase haşlanmış ve kabukları soyulmuş kestane

  • Yarım kahve fincanı kuş üzümü

  • 2 su bardağı bulgur

  • 500 ml tavuk suyu

  • Tuz

  • Tarçın

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencerede tereyağını eritin.

  • Soğanları küçük bir şekilde doğrayarak yağın üzerine ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.

  • Ardından kuş üzümü ve kestaneleri ekleyerek karıştırmaya başlayın.

  • Bulguru da tencereye ekleyip karıştırın.

  • Tavuk suyunu ve tuzu ekleyerek karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.

  • Bulgurlar suyu çekene kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

  • Ocağın altını kapatın ve tencerenin üzerine kağıt havlu koyup tencerenin kapağını kapatın.

  • 10 dakika demlediğiniz bulgur pilavının üzerine 1 çay kaşığı tarçın ekleyip karıştırarak servis edebilirsiniz.
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