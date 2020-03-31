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Kestel’de banka ve bankamatikler dezenfekte edildi

BURSA HABERLERİ  | 31.03.2020 17:50 | Son Güncelleme

Kestel Belediyesi, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ilçede bulunan tüm banka şubeleri ve bankamatikleri dezenfekte etti.

Kestel Belediyesi, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ilçede bulunan tüm banka şubeleri ve bankamatikleri dezenfekte etti. Ayrıca zabıta ekipleri, pazar yerlerinde denetimlerini arttırarak esnafı, belirli ürünlerin açıkta satılmaması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve sosyal mesafe kuralına uyulması konularında bilgilendirdi.
Kestel Belediyesi, Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklamasından hemen sonra, tüm ilçede sterilizasyon ve dezenfekte çalışmalarına başladı. İlçe genelinde bulunan okul, cami, park-bahçe, spor sahaları, toplu taşıma araçları ile durakları, çeşmeler, kamu kurum ve kuruluşları gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, alınan tedbirler kapsamında ilçede bulunan tüm banka şubelerini ve bankamatikleri de dezenfekte etti. Öte yandan zabıta ekipleri, Pazar yerlerinde denetim yaparak esnafı ve vatandaşları, belirli ürünlerin açıkta satılmaması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve sosyal mesafe konularında bilgilendirdi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesiyle, ilçemizde çok ciddi önlemler aldık. Özellikle ortak kullanım alanlarını dezenfekte etmek için 24 saat ekiplerimiz çalışıyor. Dezenfekte çalışmaları kapsamında, bugün tüm ilçemizde bulunan banka şubelerini ve bankamatikleri dezenfekte ettik. Yine zabıta ekiplerimiz, Pazar yerlerinde denetimlerini arttırarak hem esnafı hemde vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Koronavirüs salgınına karşı hep birlikte mücadelemiz sürüyor. İnşallah, kısa sürede bu salgından kurtulacağız" dedi.

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