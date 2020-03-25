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Kestel’de sokak hayvanları yalnız değil

BURSA HABERLERİ  | 25.03.2020 09:47 | Son Güncelleme

Kestel Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kestel Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. İlçe genelinde gezen ekipler, sokak hayvanlarına mama ve su bırakarak, genel sağlık kontrollerini gerçekletirdi.
Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebiyle, bir çok restoran, fabrika ve iş yeri kapatma kararı aldı. Kestel Belediyesi, bu tedbirler kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Köpek TİM’i, park, bahçe ve boş arazilere, yüzlerce kilogram mama ve su bıraktı. Ekipler, hayvanların genel sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımızı içinde bulunduğumuz bu zor süreçte unutmuyoruz. Sokak hayvanları belediyemizin bıraktığı mamalar dışında, fabrikalardan, restoranlardan, bazı işletmelerden verilen gıdalar ile besleniyor. Ancak Koronavirüs tedbirleri kapsamından gıda bulmakta zorluk çekiyorlar. Bizde Kestel Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması ve beslenmesi için mama ve su takviyesini arttırdık. Can taşıyan her varlık, bizim için çok değerlidir.’’ dedi.

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