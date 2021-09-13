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Kestiği ağacın altında kalan Gölormanı Köyü Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ay öldü

13.09.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kestiği ağacın altında kalan Gölormanı Köyü Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ay öldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Gölormanı Köyü Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı Musa Ay yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı 1600 rakımlı Balıklı Yaylası'ndaki ormanlık alanda makta işçisi olarak çalışan Gölormanı Köyü Orman Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ay, ağaç kesimi yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Bu sırada kestiği ağacın altında kalan Ay, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ay'ın cenazesi, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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