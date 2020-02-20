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Ketojenik diyetle daha geç acıkılıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Demircan Kılıç, son dönemlerin popüler zayıflama metodu olan ketojenik diyeti anlattı. Kılıç, ketojenik diyetlerde oluşturulan karbonhidrat kısıtlamasının kan şekerinin ani yükselmemesine ve insülinin kontrollü salınımına, böylece daha geç acıkma sağlandığını söyledi.

Ketojenik diyetle daha geç acıkılıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Demircan Kılıç, ketojenik diyetin yüksek yağ ve yeterli protein içermesi ve bu besin ögelerinin daha geç sindirilip emilmesinin doygunluk ve tatmin hissini yükselttiğini söyledi.

Standart bir beslenmede vücudumuzun karbonhidratları glikoza çevirdiğini ve beynimizde dahil olmak üzere tüm vücudumuzun glikozu enerji kaynağı olarak kullandığını belirten Diyet Uzmanı Tuğba Demircan Kılıç, "Beslenmemizde karbonhidratları uygun miktarda sınırladığımızda, vücudumuz enerji gereksinimini karşılamak üzere vücut yağlarımızı devreye sokar. Bunları, yağ asitleri ve ketonlara ayrıştırarak enerji kaynağı elde eder. Yani artık vücudun yeni yakıt kaynağı ketonlardır. İşte vücutta oluşturulan bu yeni duruma ‘ketozis’ adı verilmektedir" dedi.

Diyette yüksek miktarda yağ, kişiye göre hesaplanmış uygun – yeterli miktarda protein ve çok düşük miktarda karbonhidrat tüketimi esastır. Günlük alınan enerjinin yüzde 55-60 kadarı yağlardan, yüzde 30-35 kadarı proteinlerden, yüzde 5-15 kadarı da karbonhidratlardan karşılanır. Günlük karbonhidrat alımının 50 gramın altında olması, diyetin ilk başlangıcında ketozise girme sürecinin başlayabilmesi için ise 20 gramın altında olması uygundur. Sonuçta genel hatlarıyla ketojenik diyet, her türlü ekmek ve unlu mamulden, rafine şekerden, bal, pekmez gibi besinlerden uzak durmayı gerektirir. Sağlıklı yağlar, etler, balıklar, peynirler ve bol miktarda lifli sebzeler beslenmenin temelini oluşturur. Yağ oranı düşürülmüş süt ürünleri, salam gibi şarküteri ürünleri, nişastalı sebzeler önerilmez. Karbonhidrat içeriği düşük olan yağlı tohumlar kontrollü olarak tüketilebilir. Yeterli sıvı alımı önemlidir.

'DİYETİSYEN DESTEĞİ ALMALISINIZ'

Her diyet programında diyetisyenden destek alınması gerektiğini belirten Kılıç, "Her türlü diyet planında olduğu gibi ketojenik diyetlerde de mutlaka diyetisyen desteği almalısınız. Çünkü ketojenik diyet listeleri de; kişisel farklılıklar, gereksinimler, biyokimyasal parametreler, sağlık sorunları ve riskleri, ölçümler, yaşam şekli, sosyo-ekonomik durum, fiziksel aktivite durumu hesap edilerek planlanır” diye konuştu.

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