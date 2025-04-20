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Kevin de Bruyne'den heyecanlandıran sözler!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2025 15:40
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Manchester City'den sezon sonu ayrılacak olan Kevin De Bruyne, hala formunda olduğunu ve gelecek tekliflere açık olduğunu söyledi.

Kevin de Bruyne'den heyecanlandıran sözler!
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City, De Bruyne'nin sözleşmesini yenilememe kararı almıştı. Geleceği hakkında konuşan Belçikalı oyuncu her teklife açık olduğunu ifade etti.

"HER TEKLİFE AÇIĞIM"

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Her teklife açık olduğunu ifade eden Belçikalı Dünya yıldızı, "Tüm tabloya bakmam gerekiyor. Spor açısından, aile açısından, her şeyi birlikte değerlendireceğim, benim ve ailem için en mantıklı olan neyse ona bakacağım. Henüz bunun ne olduğunu bilmiyorum çünkü bu, kiminle konuştuğunuza ve projeler hakkında ne söylediklerine bağlı." dedi.

"HALA FORMUMDAYIM"

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Kendini en üst seviyelerde oynayabilecek olarak gören yıldız orta saha, "Hâlâ formda olduğumu düşünüyorum, geçen seneye göre çok daha fazla maç oynadım – sadece fıtık dışında. Kendimi iyi hissediyorum ve ritmimi buluyorum. Hâlâ iyi bir seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum ama biraz daha net bilgiye sahip olduktan sonra bir karar vermem gerekecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kevin De Bruyne manchester city
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