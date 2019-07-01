SPOR

Kevin Durant, Kyrie Irving ve DeAndre Jordan, Brooklyn Nets'te

NBA HABERLERİ  | 01.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

NBA'in süperstarlarından Kevin Durant, serbest transfer döneminin başladığı 1 Temmuz'un ilk saatlerinde Brooklyn Nets'le anlaştığını açıkladı. Brooklyn Nets ayrıca bir diğer All-Star oyuncusu Kyrie Irving ile DeAndre Jordan transferleriyle de geceye damga vurdu.

Kevin Durant, Kyrie Irving ve DeAndre Jordan, Brooklyn Nets'te

Golden State Warriors'la son 3 yılda 2 şampiyonluk yaşayan Kevin Durant, Brooklyn Nets'e transfer oldu. Los Angeles Clippers, New York Knicks ve son takımı Golden State Warriors'la da ismi anılan Durant, Nets'le 4 yıllık anlaşmaya vardı. 4 yılda maksimum kontrat olan 164 milyon Dolar'dan vazgeçen Durant ve diğer yeni isimler Kyrie Irving ve DeAndre Jordan'ın transferlerinin de önünü açtı.

Warriors'ın bir yıl ekstra sözleşme için 57 milyon Dolar'ını reddeden Durant'ı New York Knicks'in sahibi James Dolan ise aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle istemedi. Eylül ayında 31 yaşına girecek olan ve 2019-2020 sezonunun tamamını kaçıracak Durant, 10 kez All-Star'a seçildi. Golden State Warriors ile geçen sezon 78 maça çıkan Durant, 26 sayı, 6.4 ribaunt ve 5.9 asist ortalamasıyla oynamıştı.

İKİNCİ BOMBA KYRIE IRVING
Brooklyn'in bir diğer yeni transferi Kyrie Irving ise 6 kez All-Star'a seçilirken; geçen sezon Boston Celtics'teki 67 maçta 23.8 sayı, 6.9 asist ve 5 ribaunt ortalaması tutturdu. 27 yaşındaki Irving, NBA'deki 8 yıllık kariyerinde ise 22.2 sayı, 5.7 asist ve 3.6 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

DEANDRE JORDAN DA TAMAM
Bu ay 31 yaşına giren DeAndre Jordan da geçen sezonu Dallas Mavericks ve New York Knicks'te geçirdi ve 69 maçta 11.0 sayı, 13.1 ribaunt ortalaması yakaladı. 11 yıllık NBA kariyerinde de 9.6 sayı, 10.9 ribaunt ortalaması istatistiğine imza attı. Nets'in ayrıca oyun kurucu Garrett Temple'la da 2 yıllık anlaşmaya varması bekleniyor. Geçen sezon Grizzlies ve clippers'ta geçiren 33 yaşındaki Temple'ın yıllık 10 milyon Dolar alacağı kaydedildi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Sezonun MVP'si Giannis AntetokounmpoSezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo
Pelicans, ilk sıradan Zion Williamson’ı seçtiPelicans, ilk sıradan Zion Williamson’ı seçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kevin durant kyrie ırving DeAndre Jordan Brooklyn Nets

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

F.Bahçe'ye İtalya'dan kötü haber

F.Bahçe'ye İtalya'dan kötü haber

Miroslav Stoch geri döndü

Miroslav Stoch geri döndü

Barcelona'nın yeni transferi Alanya’da

Barcelona'nın yeni transferi Alanya’da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Anthony Davis Lakers'a gidiyor

Anthony Davis Lakers'a gidiyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

NBA tarihinde bir ilk! Şampiyon belli oldu

NBA tarihinde bir ilk! Şampiyon belli oldu

NBA'de flaş ceza

NBA'de flaş ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kevin Durant, Kyrie Irving ve DeAndre Jordan, Brooklyn Nets'te

Durant ve Irving buluştu! NBA'e damga vuran transfer harekatı

NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

Sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

NBA Draftı’nda Pelicans, ilk sıradan Zion Williamson’ı seçti

Pelicans, ilk sıradan Zion Williamson’ı seçti

Şampiyonluk kutlamasında kan aktı! Yaralılar var

Şampiyonluk kutlamasında kan aktı! Yaralılar var

NBA'da yılın takası! Anthony Davis, Los Angeles Lakers'a gidiyor

Anthony Davis Lakers'a gidiyor

Kawhi Leonard, Toronto Raptors’ta kendini buldu

Leonard, Raptors’ta kendini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.