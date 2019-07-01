Kevin Durant, Kyrie Irving ve DeAndre Jordan, Brooklyn Nets'te

Golden State Warriors'la son 3 yılda 2 şampiyonluk yaşayan Kevin Durant, Brooklyn Nets'e transfer oldu. Los Angeles Clippers, New York Knicks ve son takımı Golden State Warriors'la da ismi anılan Durant, Nets'le 4 yıllık anlaşmaya vardı. 4 yılda maksimum kontrat olan 164 milyon Dolar'dan vazgeçen Durant ve diğer yeni isimler Kyrie Irving ve DeAndre Jordan'ın transferlerinin de önünü açtı.
Warriors'ın bir yıl ekstra sözleşme için 57 milyon Dolar'ını reddeden Durant'ı New York Knicks'in sahibi James Dolan ise aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle istemedi. Eylül ayında 31 yaşına girecek olan ve 2019-2020 sezonunun tamamını kaçıracak Durant, 10 kez All-Star'a seçildi. Golden State Warriors ile geçen sezon 78 maça çıkan Durant, 26 sayı, 6.4 ribaunt ve 5.9 asist ortalamasıyla oynamıştı.
İKİNCİ BOMBA KYRIE IRVING
Brooklyn'in bir diğer yeni transferi Kyrie Irving ise 6 kez All-Star'a seçilirken; geçen sezon Boston Celtics'teki 67 maçta 23.8 sayı, 6.9 asist ve 5 ribaunt ortalaması tutturdu. 27 yaşındaki Irving, NBA'deki 8 yıllık kariyerinde ise 22.2 sayı, 5.7 asist ve 3.6 ribaunt ortalamasıyla oynadı.
DEANDRE JORDAN DA TAMAM
Bu ay 31 yaşına giren DeAndre Jordan da geçen sezonu Dallas Mavericks ve New York Knicks'te geçirdi ve 69 maçta 11.0 sayı, 13.1 ribaunt ortalaması yakaladı. 11 yıllık NBA kariyerinde de 9.6 sayı, 10.9 ribaunt ortalaması istatistiğine imza attı. Nets'in ayrıca oyun kurucu Garrett Temple'la da 2 yıllık anlaşmaya varması bekleniyor. Geçen sezon Grizzlies ve clippers'ta geçiren 33 yaşındaki Temple'ın yıllık 10 milyon Dolar alacağı kaydedildi.
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