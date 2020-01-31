Beşiktaş'ın İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak transferi için anlaşmaya vardığı Kevin-Prince Boateng, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki Ganalı forveti, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Fiorentina'nın sezon başında Sassuolo'dan kadrosuna dahil ettiği Kevin-Prince Boateng, daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt ve Barcelona kulüplerinde oynadı.
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)
Yusuf Mert Tunç - Fenerbahçe > Varzim | BONSERVİS BEDELİ: YOK
Ricardo Rodriguez - Milan > PSV (Kiralık)
Andrea Petagna - SPAL > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 17 milyon Euro
Danny Rose - Tottenham > Newcastle United (Kiralık)
Krzysztof Piatek - Milan > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 27 milyon Euro
Paco Alcacer - Borussia Dortmund > Villarreal | BONSERVİS BEDELİ: 23 milyon Euro
Alessandro Florenzi - Roma > Valencia (Kiralık)
Sander Berge - Genk > Sheffield United | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Yassine Benzia - Lille > Dijon | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Bosko Sutalo - Osijek > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Marcos Rojo - Manchester United > Estudiantes (Kiralık)
Raoul Bellanova - Bordeaux > Atalanta (Kiralık)
Szymon Zurkowski - Fiorentina > Empoli (Kiralık)
Robert Mak - Zenit > İttifak Holding Konyaspor| BONSERVİS BEDELİ: YOK
Carles Perez - Barcelona > Roma (Kiralık)
Daniel Podence - Olympiacos > Wolverhampton | BONSERVİS BEDELİ: 19.6 milyon Euro
Valon Berisha - Lazio > Fortuna Düsseldorf (Kiralık)
Gonzalo Villar - Elche > Roma | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Bruno Guimaraes - Athletico Paranaense > Lyon | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Samba Camara - Revolution > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: YOK
Abdou Razack Traore - Sivasspor > Bursaspor (Kiralık)
Youssouf Fofana - Strasbourg > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon Euro
Guilherme Arana - Sevilla > Atletico Mineiro (Kiralık)
Aurelien Tchouameni - Bordeaux > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Leonardo Koutris - Olympiacos > Mallorca (Kiralık)
Ljubomir Fejsa - Benfica > Alaves (Kiralık)
Milos Jojic - Başakşehir > Wolfsberger (Kiralık)
Suso - Milan > Sevilla (Kiralık)
Jeffrey Bruma - Wolfsburg > Mainz 05 (Kiralık)
Kyle Walker-Peters - Tottenham > Southampton (Kiralık)
Bruno Fernandes - Sporting Lizbon > Manchester United | BONSERVİS BEDELİ: 80 milyon Euro
Tomas Soucek - Slavia Prag > West Ham United (Kiralık)
Diego Angelo - Antalyaspor > Kayserispor (Kiralık)
Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş > Feyenoord (Kiralık)
Jordi Mboula - Monaco > Huesca (Kiralık)
Pablo Mari - Flamengo > Arsenal (Kiralık)
Radoslaw Majecki - Legia Warszawa > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
Enzo Loiodice - Dijon > Wolverhampton (Kiralık)
Steven Bergwijn - PSV Eindhoven > Tottenham | BONSERVİS BEDELİ: 30 milyon Euro
Leo Pereira - Athletico Paranaense > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
Gabriel Boschilia - Monaco > Internacional | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Wilfried Bony - Swansea > Al-Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Giovani Lo Celso - Real Betis > Tottenham | BONSERVİS BEDELİ: 32 milyon Euro
Matteo Politano - Inter > Napoli (Kiralık)
Alexandru Maxim - Mainz > Gaziantep FK (Kiralık)
Christian Eriksen - Tottenham > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Gabriel Barbosa - Inter > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 17.4 milyon Euro
Hatem Ben Arfa - Rennes > Real Valladolid | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Roger Ibanez - Atalanta > Roma (Kiralık)
Kerim Frei - Başakşehir > Emmen (Kiralık)
Lucas Tousart - Lyon > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 25 milyon Euro
Robert Bozenik - Zilina > Feyenoord | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Marcello Trotta - Frosinone > Ascoli (Kiralık)
Jean-Kevin Augustin - Leipzig > Leeds United (Kiralık)
Vidar Örn Kjartansson - Rostov > Yeni Malatyaspor (Kiralık)
Joseph Attamah - Başakşehir > Fatih Karagümrük (Kiralık)
Nikolay Komlichenko - Mlada Boleslav > Dinamo Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
Ben Youssef - Kasımpaşa > Denizlispor
Andre Sousa - Belenenses > Gaziantep FK | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Dani Olmo - Dinamo Zagreb > Leipzig | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Claudemir - Braga > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Marvin Zeegelaar - Watford > Udinese | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Valentino Lazaro - Inter > Newcastle United (Kiralık)
Adis Jahovic - Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Matias Kranevitter - Zenit > Monterrey | BONSERVİS BEDELİ: 5.5 milyon Euro
Anıl Koç - Altınordu > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: 300 bin Euro
Jesus Vallejo - Wolverhampton > Granada (Kiralık)
Joel Pohjanpalo - Bayer Leverkusen > Hamburg (Kiralık)
Stephane Mbia - Wuhan Zall > Shanghai Greenland Shenhua | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Gaston Brugman - Pescara > Parma | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
Andraz Sporar - Slovan Bratislava > Sporting Lizbon | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
Emre Taşdemir - Galatasaray > Kayserispor (Kiralık)
Lorenzo Tonelli - Napoli > Sampdoria (Kiralık)
Lukas Podolski - Vissel Kobe > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Adrian Embarba - Rayo Vallecano > Espanyol | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Pedro - Fiorentina > Flamengo (Kiralık)
Tino Kadewere - Le Havre > Lyon | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Lennart Czyborra - Heracles > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Yassin Ayoub - Feyenoord > Panathinaikos | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Thiago Maia - Lille > Flamengo (Kiralık)
Kamil Wilczek - Bröndby > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Riccardo Saponara - Genoa > Lecce (Kiralık)
Remi Walter - Nice > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Darko Jevtic - Lech Poznan > Rubin Kazan | BONSERVİS BEDELİ: 600 bin Euro
Moussa Kone - Dynamo Dresden > Nîmes | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro
Alvaro Odriozola - Real Madrid > Bayern Münih (Kiralık)
Oussama Haddadi - El İttifak > Kasımpaşa
Leonardo Campana - Barcelona > Wolverhampton Wanderers | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Chicharito - Sevilla > Los Angeles Galaxy | BONSERVİS BEDELİ: 8.5 milyon Euro
Nabil Bentaleb - Schalke 04 > Newcastle United (Kiralık)
Paul-Jose Mpoku - Standard Liege > Al-Wahda | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Bilal Başacıkoğlu - Kayserispor > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Aleksandr Kokorin - Zenit > Sochi (Kiralık)
Mbwana Samatta - Genk > Aston Villa | BONSERVİS BEDELİ: 11.7 milyon Euro
Karl Toko Ekambi - Villarreal > Lyon (Kiralık)
Michael - Goias > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 7.5 milyon Euro
Victor Moses - Chelsea > Inter (Kiralık)
Emanuel Vignato - Chievo > Bologna | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Andrii Boriachuk - Shakhtar Donetsk > Çaykur Rizespor (Kiralık)
Gerard Gohou - Beijing BSU > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Reinier - Flamengo > Real Madrid | BONSERVİS BEDELİ: 30 milyon Euro
Amir Rrahmani - Hellas Verona > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 14 milyon Euro
Sinan Gümüş - Genoa > Antalyaspor (Kiralık)
Leandro Cabrera - Getafe > Espanyol | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Dominik Kaiser - Bröndby > Hannover 96 | BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro
Alexandru Chipciu - Anderlecht > Cluj | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Zvonimir Sarlija - Slaven Belupo > Kasımpaşa (Kiralık)
Terence Kongolo - Huddersfield > Fulham (Kiralık)
Ashley Young - Manchester United > Inter (Kiralık)
Musa Barrow - Atalanta > Bologna (Kiralık)
John Guidetti - Alaves > Hannover 96 (Kiralık)
Yunus Mallı - Wolfsburg > Union Berlin (Kiralık)
Duvan Zapata - Sampdoria > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Jack Clarke - Tottenham > Queens Park Rangers (Kiralık)
Martin Samuelsen - West Ham United > Hull City | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Dimitrios Chatziisaias - Çaykur Rizespor > Cercle Brugge (Kiralık)
Youssef En-Nesyri - Leganes > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Aliou Badji - Rapid Wien > El Ahly | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Markel Susaeta - Gamba Osaka > Melbourne City | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Andy King - Leicester City > Huddersfield (Kiralık)
Alejandro Pozo - Sevilla > Mallorca (Kiralık)
Mario Situm - Dinamo Zagreb > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Alexandru Chipciu - Anderlecht > Cluj | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Jean-Clair Todibo - Barcelona > Schalke 04 (Kiralık)
Jeison Murillo - Sampdoria > Celta Vigo (Kiralık)
Zlatko Tripic - Viking > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 405 bin Euro
Tayfur Bingöl - Alanyaspor > Bursaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Stanislav Lobotka - Celta Vigo > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Darren Randolph - Middlesbrough > West Ham United | BONSERVİS BEDELİ: 4.7 milyon Euro
Ogenyi Onazi - Trabzonspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Marin Pongracic - Salzburg > Wolfsburg | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Gedson Fernandes - Benfica > Tottenham (Kiralık)
Guido Rodriguez - Club America > Real Betis | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Ignacio Pussetto - Udinese > Watford | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon Euro
Dieumerci Ndongala - Genk > Kasımpaşa (Kiralık)
Kristoffer Nordfeldt - Swansea > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Patryk Klimala - Jagiellonia > Celtic | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Fabio Borini - Milan > Hellas Verona | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Michael Esser - Hannover 96 > Hoffenheim | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Tomas Brecka - Jablonec > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Asmir Begovic - Bournemouth > Milan (Kiralık)
Pepe Reina - Milan > Aston Villa (Kiralık)
Victor Camarasa - Real Betis > Alaves (Kiralık)
Konstantinos Mavropanos - Arsenal > Nürnberg (Kiralık)
Simon Kjaer - Sevilla > Milan (Kiralık)
Doğucan Haspolat - Excelsior > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Mattia Caldara - Milan > Atalanta (Kiralık)
Kevin Vogt - Hoffenheim > Werder Bremen (Kiralık)
Ryan Babel - Galatasaray > Ajax (Kiralık)
Diego Demme - Leipzig > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Sebastian Cristoforo - Fiorentina > Eibar (Kiralık)
Yasin Öztekin - Göztepe > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Louis Schaub - Köln > Hamburg (Kiralık)
Serdar Özkan - Antalyaspor > Bursaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Milan Skoda - Slavia Prag > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Muhammed Şengezer - Başakşehir > Adana Demirspor (Kiralık)
Strahil Popov - Kasımpaşa > Hatayspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Patrick Cutrone - Wolverhampton > Fiorentina (Kiralık)
Cenk Tosun - Everton > Crystal Palace (Kiralık)
Tarkan Serbest - Austria Wien > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Isaac Kiese Thelin - Anderlecht > Malmö (Kiralık)
Ake Loba - Porres > Monterrey | BONSERVİS BEDELİ: 7.1 milyon Euro
Simon Falette - Eintracht Frankfurt > Fenerbahçe (Kiralık)
Artur - Palmeiras > Bragantino | BONSERVİS BEDELİ: 5.5 milyon Euro
Zoran Kvrzic - Rijeka > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Kwang-song Han - Juventus > Al Duhail | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Rhian Brewster - Liverpool > Swansea City (Kiralık)
Danny Drinkwater - Chelsea > Aston Villa (Kiralık)
Munas Dabbur - Sevilla > Hoffenheim | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Dmitri Skopintsev - Krasnodar > Dinamo Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 4.3 milyon Euro
Arda Turan - Başakşehir > Barcelona (Kiralık)
Jesse Sekidika - Eskişehirspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: YOK
Marcelo Saracchi - Leipzig > Galatasaray (Kiralık)
Fedor Kudryashov - Sochi > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Raul de Tomas - Benfica > Espanyol | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Joao Pedro - Fluminense > Watford | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Uriel Antuna - Manchester City > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 9.9 milyon Euro
Denys Harmash - Dinamo Kiev > Çaykur Rizespor (Kiralık)
Eduard Löwen - Hertha Berlin > Augsburg (Kiralık)
Henry Onyekuru - Monaco > Galatasaray (Kiralık)
Mats Möller Daehli - St. Pauli > Genk | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
Badou Ndiaye - Stoke City > Trabzonspor (Kiralık)
Kristian Thorstvedt - Viking > Genk | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
Mark Uth - Schalke 04 > Köln (Kiralık)
Dylan Bronn - Gent > Metz | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Halil Dervişoğlu - Sparta Rotterdam > Brentford | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro
Dejan Kulusevski - Atalanta > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro
Emiliano Insua - Stuttgart > Los Angeles Galaxy | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Valon Behrami - Sion > Genoa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Mattia Perin - Juventus > Genoa (Kiralık)
Zlatan Ibrahimovic - Los Angeles Galaxy > Milan | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Santiago Ascacibar - Stuttgart > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Julian Weigl - Borussia Dortmund > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Erling Haaland - Salzburg > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Carles Alena - Barcelona > Real Betis (Kiralık)
Exequiel Palacios - River Plate - Bayer Leverkusen > BONSERVİS BEDELİ: 17 milyon Euro
Takumi Minamino - Salzburg > Liverpool | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Strahinja Pavlovic - Partizan > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Michael Gregoritsch - Augsburg > Schalke 04 (Kiralık)
Victor Guzman - Pachuca > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Nicolas Lopez - Internacional > Tigres | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Lucas Zelarayan - Tigres > Columbus Crew | BONSERVİS BEDELİ: 7.2 milyon Euro
Cristian Calderon - Necaxa > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 7.2 milyon Euro
Jesus Angulo - Necaxa > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 7.2 milyon Euro
Ivan Ignatjev - Krasnodar > Rubin Kazan | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
Sebastian Jurado - Tiburones Rojos > Cruz Azul | BONSERVİS BEDELİ: 5.4 milyon Euro
(Jurado'nun adı uzun süre Beşiktaş'la da anılmıştı.)
Luan - Gremio > Corinthians | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Tiago Volpi - Queretaro > Sao Paulo | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Adam Buksa - Pogon Szczecin > New England Revolution | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Lucas Cavallini - Puebla > Vancouver Whitecaps | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
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