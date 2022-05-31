Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanlığına Hasan Osman Sabır seçildi.

KFMİB'den yapılan açıklamaya göre, merkezi Giresun'da bulunan birliğin seçimlerinde başkanlığa Sebahattin Arslantürk ve Hasan Osman Sabır aday oldu.

Seçimde Sebahattin Arslantürk 27 oyda kalırken, Hasan Osman Sabır ise delegelerin 37 oyunu alarak başkan seçildi.

Açıklamada, Sabır'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Beni bu önemli göreve layık gören birliğimizin değerli üyelerine teşekkürlerimi iletmek isterim. Özverili çalışmalarıyla sektörümüzün gelişmesine önemli katkı ve destek sağlayan eski başkanımız İlyas Edip Sevinç'e katkı ve emekleri için teşekkürlerimi sunarken, yeni dönemin üyelerimize, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. İşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Sektörün tüm paydaşlarını kapsayan, uzun vadeli sürdürülebilir politikalar için gerekli çalışmaları yapıp ilgili mercilere sunacaklarını vurgulayan Sabır, "Sektörümüzün önü açıktır ancak yeniliklere ve ortaya çıkan gerekliliklere de çok hızlı uyum sağlamamız gerekmektedir. Birliğimizin büyümesi, derinleşmesi ve ülke ekonomisine katma değer sağlaması için çok yönlü çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KFMİB'in yeni yönetiminde, Hasan Osman Sabır, İlyas Edip Sevinç, Dursun Oğuz Gürsoy, Hüseyin Hilmi Durak, Sinan Atik, Bülent Yavuz, Cem Mehmet Şenocak, Halil Ak, Azmi Yılmaz, Mustafa Poyraz ve Tuncay Erçel yer aldı.

Öte yandan, Uzun yıllardır KFMİB Yönetim Kurulu üyeliği yapan Sabır'ın, halihazırda Türk fındık sektörünün önde gelen fındık sanayici ve ihracatçı kuruluşlarından olan Sabırlar Fındık Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü, aynı zamanda da merkezi İspanya'da olan Uluslararası Kuruyemiş Birliği Vakfının (INC) hem Türkiye temsilcisi hem de mütevelli heyeti üyesi olduğu kaydedildi.

