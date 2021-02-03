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KGC 41 yaşında

03.02.2021 22:14 | Son Güncelleme:
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KGC 41 yaşında

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşunun 41.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşunun 41. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. Altınkaya, “Cemiyetimiz, Kayseri’nin 111 yıllık basın tarihinde önemli bir yere sahip. 41 yıl önce Cemiyetimizi kuran meslek büyüklerimizi rahmet ve saygı ile anarken, bugün gazetecilik mesleğinin düne göre daha zor şartlarda sürdürüldüğünü belirtmem lazım” ifadesini kullandı.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Cemiyetin kuruluşunun 41. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Altınkaya, “Gazetecilik mesleğinin sorunları düne göre bugün daha fazla” dedi.
Altınkaya’nın konuyla ilgili mesajı şöyle:
“Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, meslek büyüklerimiz tarafından 4 Şubat 1980 tarihinde resmen kurulmuştur. Cemiyetimiz, 41 yıldır kesintisiz olarak hizmet vermeye çalışıyor. Aslında meslek büyüklerimiz 1960 yılında aynı adla bir meslek örgütü kurmuş, ancak bu örgüt uzun süreli olamamış. Kesintisiz olarak 41 yıldır faaliyetini sürdüren KGC, meslek örgütü mazisi itibariyle bir anlamda 61. yılını geride bıraktı sayılabilir. Aramızdan ayrılan kurucularımız ve Cemiyet Başkanlarımız Mahmut Sabah ve Şemsettin Çetinsöz ile Erdal Yeğenağa’ya rahmet dilerken, hayatta olan diğer kurucularımız Mehmet Kiracıoğlu, Mehmet Kocakahyaoğlu, Hüsamettin Urfalıer, Mustafa Şapçı, Mehmet Aydoğan ve Oktay Ensari’yi sağlıklı ve hayırlı ömür dileklerimle saygı ile anıyorum"
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşundan bu yana başkanlığını yapan ve aramızdan ayrılan Mahmut Sabah ve Şemsettin Çetinsöz ile hayatta olan Oktay Ensari, Üstün Tuncer, Mehmet Sena Kösedağ, Recep Bulut, Veli Altınkaya, Metin Kösedağ’a ve yönetimlerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden KGC Başkanı Altınkaya şunları kaydetti:
“Büyükşehir Belediyemizin tahsis ettiği Tavukçu Mahallesi’ndeki tarihi bir konakta kurma çalışmalarını hızlandırdığımız ‘Basın Müzesi’ni bu yıl 29 Ağustos’ta açmayı planlıyoruz. Kayseri basın tarihinin 111 yıllık tüm verilerini bu müzede inşallah sergileyeceğiz. Merhum Ali Rıza Önder Bey’in 50 yıllık basın tarihine ilave olarak, 111 yıllık tarihimizi de ERÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sena Kösedağ’ın araştırması ile bu yıl içerisinde kitaplaştıracağız"
Veli Altınkaya, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre adında ‘gazetecilik, medya, iletişim, basın-yayın, yazarlık, televizyonculuk, internet’ gibi sözcüklerin geçtiği dernek ve şube sayısının 700’ü bulduğunu hatırlatarak, ‘Bu dernek ve şube enflasyonunun önüne bir an önce geçilmeli. Böyle dağınık bir meslek örgütü yapılanması ile gazeteciliğin hangi sorunlarını dile getirip çözeceksiniz? Tarih boyunca yerel ve yaygın manada iktidarda olanlar da meslek örgütlerinin bu parçalanmış yapısından mutlu olmuştur. TBMM ivedi olarak sektörün sorunlarını ve meslek örgütlerinin yapısını düzenleyecek bir kanunu hayata geçirmelidir.”

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