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KGK Genel Başkanı Dim, "TBMM ele almazsa gazeteciler mağdur olacak"

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 04.11.2020 15:26 | Son Güncelleme

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal eden gazetecilere yıpranma payı ile ilgili yasal düzenleme süresinin 14 Kasım tarihinde sona ereceğini TBMM’nin girişimi olmazsa gazetecilerin mağdur edileceğini belirtti.Dim, yazılı yapılan açıklamada, "Gazetecilere çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik imkanı sağlayan, 1977 yılında 506 sayılı yasaya eklenen bir maddeyle tanınan fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) 2008’de iptal edilmiş, uzunca bir mücadele sonrasında 2013 yılında yeniden getirilmişti.Anayasa Mahkemesi (AYM), 2013 yılında getirilen düzenlemeyi, haksızlığa neden olduğu gerekçesiyle açılan davada iptal etmişti.

KGK Genel Başkanı Dim, "TBMM ele almazsa gazeteciler mağdur olacak"

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal eden gazetecilere yıpranma payı ile ilgili yasal düzenleme süresinin 14 Kasım tarihinde sona ereceğini TBMM’nin girişimi olmazsa gazetecilerin mağdur edileceğini belirtti.
Dim, yazılı yapılan açıklamada, "Gazetecilere çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik imkanı sağlayan, 1977 yılında 506 sayılı yasaya eklenen bir maddeyle tanınan fiili hizmet zammı hakkı (yıpranma payı) 2008’de iptal edilmiş, uzunca bir mücadele sonrasında 2013 yılında yeniden getirilmişti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 2013 yılında getirilen düzenlemeyi, haksızlığa neden olduğu gerekçesiyle açılan davada iptal etmişti. AYM, TBMM’ye yasal düzenleme için 9 ay süre tanımıştı. Bu süre, 14 Kasım 2020’de doluyor. TBMM 10 gün içinde yasal bir düzenleme yapmazsa gazeteciler yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammı hakkını kaybedecek" ifadeleri kullanıldı.
KGK Türkiye geneli temsilcilikleri ve genel merkezin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına da yapacağı başvuru ile gazetecilerin mağdur edilmemesi için İktidar ve muhalefet milletvekillerine konuyu ileterek mağduriyetlerin ortadan kaldırılması adına istişarede bulunacak.

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