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KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, korona virüse yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 09:27 | Son Güncelleme

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in korona virüs testi pozitif çıktı.KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yurtdışı seyahati öncesinde yaptırmış olduğu korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, korona virüse yakalandı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in korona virüs testi pozitif çıktı.
KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yurtdışı seyahati öncesinde yaptırmış olduğu korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yurtdışı seyahatim için dün yaptırdığım Kovid-19 PCR testim ne yazık ki pozitif çıktı. Ama çok şükür iyiyim. Evde izole oldum. İlaç tedavisine de başladım. Çember daraldı demiştik hep. Ve işte içindeyiz çemberin. Kendimizi sakınalım. Kuralara uyalım. Allah hepimizi korusun” sözlerini paylaştı.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, korona virüse yakalandı

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