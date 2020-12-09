YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. KGK İl Başkanı Karaca’ya Türk Eğitim Sen’den ziyaret

KGK İl Başkanı Karaca’ya Türk Eğitim Sen’den ziyaret

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 09:00 | Son Güncelleme

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve beraberindekiler geçtiğimiz günlerde Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığına atanan Tolga Karaca’yı ziyaret etti.Türk Eğitim Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Başkan Yardımcısı Önder Doğan ve Türk Eğitim Sen NEVÜ yönetim kurulu üyesi Doç.

KGK İl Başkanı Karaca’ya Türk Eğitim Sen’den ziyaret

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve beraberindekiler geçtiğimiz günlerde Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığına atanan Tolga Karaca’yı ziyaret etti.
Türk Eğitim Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Başkan Yardımcısı Önder Doğan ve Türk Eğitim Sen NEVÜ yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Tolga Karaca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, “ Nevşehir’de yerel basın bizlerin sesi olmaya devam ediyor. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız Tolga Karaca’nın da KGK İl Başkanlığına atanması bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.
KGK İl Başkanı Tolga Karaca’da ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirirken Türk Eğitim Sen heyeti ile bir süre görüştü.

KGK İl Başkanı Karaca’ya Türk Eğitim Sen’den ziyaret

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti mi? Aşk bitti mi?
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike... Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...

Nevşehir Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:40
Öğle
12:38
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:49
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.