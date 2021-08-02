KGTÜ'de, üniversite mezunu genç istihdamı için büyük adım atıldı

İSTANBUL (AA) - Üniversite giriş sınavında belli başarı sıralamasını tutturmaları koşuluyla öğrencilerine iş garantili eğitim imkanı sunacağını 2016'da ilan eden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), lisans eğitimini tamamlayarak diploma alan tüm öğrencilerine Anadolu Birlik (AB) Holding iştiraklerinde alternatifli iş imkanları sundu.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, mezun öğrencilerin kariyer planlaması ve iştiraklerde çalışacakları iş ve pozisyonlar için üniversite yönetimi ile AB Holding İnsan Kaynakları Yöneticileri aylar süren titiz bir çalışma yürütürken, her öğrencinin bölümleri ve ilgi alanları değerlendirilerek holding bünyesindeki pozisyonlar belirlendi.

AB Holding İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpınar, AB Holding İcra Kurulu Üyeleri ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü yetkililerinin yanı sıra KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş ile mezun pozisyonundaki tüm öğrenciler zoom üzerinden süre sınırı olmayan bir toplantı yaptı. AB Holding Yöneticileri bir yandan gençleri holding iştiraklerinde hazırlanan pozisyonlar ile ilgili bilgilendirirken, her bir öğrencinin kariyer planı açısından alternatifli iş seçenekleri konusunda da soruları cevaplandırdı.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Taner Taşpınar, "Siz sonradan Konya Şekerli olmayacaksınız, siz bu yuvanın evlatlarısınız. Hani futbolda moda bir yaklaşım var, 'siz Torku takımının altyapısında yetiştiniz'. Altyapının yetiştirdiği yıldızlar olarak takıma katılıyorsunuz. En azından bizim size yaklaşımımız bu. Şimdi takımın neresinde yer alırsanız takıma daha faydalı olursunuz, yeteneklerinizi nasıl sergilersiniz, mesleki gelişiminizi en hızlı nasıl sağlarsınız karşılıklı daha doğrusu hep birlikte onu istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mezuniyetleri nedeniyle öğrencileri tebrik eden ve iş hayatlarında başarı dileyen Taşpınar, "İnsan kaynaklarımız üniversitemizle birlikte titiz bir çalışma yaptı. İnşallah hepiniz yeteneklerinizi ve bilginizi en iyi kullanacağız alanlarda kendi kariyerinizi inşa ederken şirketimize ve ülkemiz tarım sektörüne, gıda sanayisine de mesleki tatmin imkanına kavuşarak katkı yapacaksınız. Bizi size istihdam ofisleri önermedi, sizi bize istihdam büroları seçenek olarak sunmadı. Biz tek bir ailenin aynı bahçenin içindeki evlerindeniz. Yani geniş ailenin parçalarıyız. Çalışma arkadaşımız olarak aramıza dahil olacağınız holdingimizin geniş bir sektör aralığı var." değerlendirmesinde bulundu.

Taşpınar, şunları kaydetti:

"Şirketimizdeki iş imkanları biri icracı birimler diğeri ortak hizmet birimleri olmak üzere iki ana guruptan oluşuyor. İcracı birimlerde yani üretimin içinde olmak isterseniz de 5 ana sektörde üretim kapasiteleri itibarıyla çoğu ülkemizin en büyük tesisleri olmak üzere 45 üretim tesisimizde iş hayatınıza başlangıç yapabilirsiniz. Birçok tesisimiz son 15 yıllık dilimde inşa edildiği için çalışacağınız tesisler otomasyon sitemleri ve teknolojik donanım ve makine ekipman açısından Termik Santrallerimiz hariç ülkemizde çalışabileceğiniz son versiyon tesislerdir. Gıda sektöründe et-süt entegre tesislerinden, çikolata, bisküvi gofret üretim tesislerine, dondurulmuş parmak patates tesisinden, meyve suyuna, ham yağ fabrikasından bulgur fabrikasına kadar çok geniş imkanlara sahibiz.

Tarım sektöründe seracılıktan, tarımsal Ar-Ge’ye çiftliklerden zirai üretim ve üretim planlamasına kadar yine geniş ve sistemin bütününü kapsayacak bir iş alanımız var. Kimya sektöründe Panplast, Biyogaz, Etanol Tesislerimiz mevcut ve o alanda yeniliklere açığız. Enerjide 3 termik santralimiz ve güneş enerjisine yönelik planlarımız var. Hizmet sektöründe perakende, mağazacılık ve restoran işletmelerimiz yine size kariyer seçenekleri sunuyor. Finans, pazarlama, ihracat, planlama, personel yönetimi, iletişim gibi ortak hizmet birimlerimiz sizin enerjinizi değerlendirmeye hazır."

- "Öğrenciler Konya Şeker’de staj yapma olanağına sahip"

KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ise tüm akademik ve idari karo olarak ilk kayıt öğrencilerini hem mezun etmenin gururunu hem de iş imkanı sunmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2016-2017 Akademik yılında üniversitemize, okulumuzun ilk öğrencileri olarak kayıt yaptıran bu gençlerimizin bugün hem mezun olmaları hem de mezun olur olmaz iş bulmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu evlatlarımız eğitim-öğretimleri boyunca stajlarını Konya Şeker’in tesislerinde ve işletmelerinde yaptılar. Teorik eğitimlerini pratikle pekiştirdiler. İş garantili üniversitemize başlamışlardı, şimdi önce mezun oldular, sonra da Torku ailesinin onlar için planlayıp hazırladığı işlerinin başına geçiyorlar. Kendilerini ve ailelerini tebrik ediyor, iş hayatında da okul hayatlarındaki gibi başarılı olmalarını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin kurucu başkanı Recep Konuk’a teşekkürlerini ileten Çökmüş, "Gençlerimizin en büyük sorunu ne yazık ki okulda okurken staj yapma olanağı ve mezun olduktan sonra da iş bulabilme olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ama bizim üniversitemizde bu iki sorun da çözülmüştür. Türkiye’de bu tip bir model yoktur ve ilktir. Yapılan fedakarlığın önemli olduğu muhakkaktır, başta başkanımıza olmak üzere bütün Torku ailesine şükranlarımı iletiyor, gençlerimize de muvaffakiyetler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Birlik Holding ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin imzaladığı bir diğer protokol çerçevesinde mezun olarak işe başlayan öğrenciler bir yandan Anadolu Birlik Holding’de çalışırken yine KGTÜ'de yüksek lisans eğitimlerine devam etme haklarına sahip oluyor. Ayrıca, mezun öğrenciler yurt içinde ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapmayı istedikleri takdirde, AB Holding öğrencilere karşı oldukça esnek davranıyor ve hatta belirli oranda başarılı olan öğrencilere burs imkanları sağlıyor. Tercihlerini KGTÜ'den yana kullanan öğrencilerin tamamı, eğitim-öğretim dönemlerinde hiçbir şekilde staj sıkıntısı çekmeden AB Holding'e ait iştiraklerde stajlarını yapıp, barınma ve yurt gibi sorunlarla da karşılaşmıyor.

Geçen yıl da İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçip 1. sınıftan eğitimlerine başlayarak 2019-2020 Akademik Yılı sonunda diploma almaya hak kazanan öğrenciler AB Holding ve iştiraklerinde istihdam edilmişti. 2020-2021 Akademik yılı sonunda mezun olan KGTÜ öğrencilerine de AB Holding ve iştiraklerinde istihdam imkanı sağlanmasıyla birlikte 2016-2017’de KGTÜ’ye kayıt yaptıran ilk öğrenci gurubunun tamamına iş imkanı sunulmuş oldu.

