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KGYS kayıtları incelenerek fidan hırsızı yakalandı

TOKAT HABERLERİ  | 14.03.2020 15:10 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri, okul bahçesinden çalınan 40 ceviz fidanının zanlısını KGYS kayıtlarını inceleyerek yakaladı.Edinilen bilgiye göre olay; Niksar İlçesi Hüseyingazi köyünde meydana geldi.

KGYS kayıtları incelenerek fidan hırsızı yakalandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri, okul bahçesinden çalınan 40 ceviz fidanının zanlısını KGYS kayıtlarını inceleyerek yakaladı.
Edinilen bilgiye göre olay; Niksar İlçesi Hüseyingazi köyünde meydana geldi. Jandarmaya köydeki ilkokulun bahçesinde bulunan 40 adet ceviz fidanının çalındığı ihbarında bulunuldu. Tokat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Tim (JASAT) Komutanlığı ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarında yapılan incelemede aracın plakası tespit edildi. Plakadan aracın sahibi ve aracın bulunduğu yer tespit edilerek zanlı, Reşadiye ilçesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada çalınan 40 adet ceviz fidanı bulundu. Şüpheli Ş.T. (39) isimli şahıs Niksar Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Bulunan ceviz fidanları sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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