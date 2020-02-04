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Khabib Nurmagomedov'a çılgın teklif! 100 milyon dolar...

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, 2020 yılı içinde tarihi bir dövüşe çıkmak için 100 milyon dolarlık teklif aldı. Tüm gözler artık bu maçta...

Khabib Nurmagomedov'a çılgın teklif! 100 milyon dolar...

Khabib Nurmagomedov, boks tarihine geçecek bir maça çıkabilir. Müjdeyi menajeri Ali Abdelaziz verdi. Suudi Arabistan yetkilileri, Khabib Nurmagomedov'a Conor McGregor veya Floyd Mayweather ile dövüşmesi için 100 milyon dolar teklifte bulundu.

2020 yılı boks adına tarihi bir yıl olabilir. UFC hafifsıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, Nisan ayında Tony Ferguson ile maça çıkacak. Khabib Nurmagomedov'un menajeri Ali Abdelaziz ise bu maçın ardından düşündükleri planı ilk kez açıkladı ve bir anda boks gündemini değiştirdi.

Ali Abdelaziz, Khabib Nurmagomedov'a Suudi Arabistan'dan tüm zamanların en yüksek teklifini aldıklarını açıkladı.

Ali Abdelaziz, TMZ Sports'a yaptığı açıklamada ''Suudi Arabistan'dan bazı insanlar benimle buluştu ve 100 milyon dolar vermeye hazır olduklarını söylediler.'' sözlerini kullandı.

Khabib Nurmagomedov'un 100 milyon dolarlık maça çıkabilmesi için öncelikle New York'ta yapacağı Tony Ferguson maçını kazanması gerekiyor.

TEKLİFİ REDDETTİ

Khabib Nurmagomedov ise 100 milyon doları reddettiğini açıkladı. Khabib, gerekçesini ise şu sözlerle dile getirdi;

''Bu aptalı bir daha dövmek için niye 100 milyon dolara ihtiyacım olsun?' McGregor ile rövanş maçı düşünmüyorum. Bu paraya başka yatırımlar yapabilirler.''

Floyd Mayweather, boksu bıraktığını açıklamasına rağmen geçtiğimiz aylarda 2020'de geri dönüyorum açıklamasında bulunmuştu.

McGregor ise 2018 yılında yenildiği Rus rakibinden rövanşı almak istediğini defalarca söylemişti.

Tarihi maçın kimle ve ne zaman yapılacağı şimdiden merak konusu oldu...

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Khabib Nurmagomedov Conor McGregor floyd mayweather 100 milyon dolar teklif Suudi Arabistan

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