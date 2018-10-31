Khabib Nurmagomedov: Ben gururumu korudum, dinimi korudum, ailemi korudum

Karma spor sanatları hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, beIN Sports Haber'e röportaj verdi. İşte kariyerinde hiç yenilmeyen Dağıstanlı dövüşçünün açıklamaları; Hayatım boyunca babamla birlikte yaşadım ve her zaman onunla antrenman yaptım. Hala onunla birlikte yaşıyorum. Hayatımdaki en önemli insan. Sürekli beni eğitti. Hala eğitmeye devam ediyor. Bu spora başladığımda bir yıldız olacağımı tabii ki tahmin etmemiştim. Sadece bu sporu yapmak istiyordum. Şampiyonluklar istiyordum ama Dağıstan şampiyonu, Rusya şampiyonu olarak kendimi hayal ediyordum. Bu kadarını beklemiyordum. Allah yardımıyla, babamın desteğiyle buralara geldim. "KENDİME EN İYİSİYİM DEMİYORUM'' Ben kendime dünyanın en iyi dövüşçüsü demem. Bu taraftarların, hocaların kararıdır. Ama hedefim tabii ki bu. Eğer hedefin yoksa boşuna çalışıyorsun demektir. Dünyanın en iyisi olmak gibi bir hedefim var. En iyi dövüşçü olmak istiyorum ama kendime en iyisiyim demem. "BEN SUÇLU DEĞİLİM" Bu olaylar (Connor McGregor) hakkında Nevada Atletik Komisyonu toplandı ama bir karar çıkmadı. Tekrar toplanacaklar ve benim de katılmamı istiyorlar. Ben tabii ki oraya gitmeyeceğim çünkü suçlu değilim. Bu sürtüşmeyi ben başlatmadım. Onların başlattıklarını bitirdim.

Ben haklıyım. Yargılanmak için suçlu olmanız gerekiyor. Ben kötü bir şey yapmadım. Gururumu korudum, dinimi korudum, ailemi korudum. Ben yanlış yapmadım. Beni cezalandırmak istiyorlarsa dövüşten elde ettiğim tüm parayı alabilirler. Oraya asla gitmeyeceğim. Benim için fark etmez. Ben sadece bir erkek gibi gerekeni yaptım. "MUHAMMED ALİ'YE BENZEMİYORUM" İnsanlar beni birazcık bile Muhammed Ali'ye benzetiyorsa bununla gurur duyarım. Ama ben benzediğimi düşünmüyorum. O, çok daha zor şartlarda dövüştü. Irkçılığa karşı dövüştü. Onun yaşadıkları çok daha zor şeylerdi. Onun seviyesinin yakınında bile değilim. Hayatım boyunca onun röportajlarını izledim. Biri bana 30 yaşına geldiğimde bu seviyede olacağımı ve Muhammed Ali ile kıyaslanacağımı söyleselerdi buna inanmazdım. Muhammed Ali, Müslüman'dı. Ben de öyleyim. Böyle bir benzerliğimiz var. "FLOYD İLE 2 MAÇ YAPALIM" Floyd ile yapacağım dövüşün izleyenler için zevkli olacağını düşünüyorum. Benim için de zevkli olur. Tüm zamanların en iyi boksörü olarak görünüyor. Tek bir maç bile kaybetmedi. Onunla 2 maç için dövüşmenin daha adil olacağını düşünüyorum. Birini ringde yaparız, diğerini kafeste. Böylece daha adil olur.