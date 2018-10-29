Khabib Nurmagomedov İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına katıldı

Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, karma dövüş sanatlarında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Dünyada büyük yankı uyandıran şampiyonluğun ardından ünlü dövüşçü, İstanbul'a gelerek yeni havalimanının açılına katıldı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlileri tek tek selamlarken şampiyon dövüşçü ile bir süre sohbet etti.

