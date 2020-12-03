Khat (Yemen otu) nedir?

Khat yani Yemen otunun etkileri arasında abartılı neşe, taşkınlık ve bilinç bozukluğu yer alıyor. Ülkemizde denetime tabi tutulan khat hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlere.

Khat (Yemen Otu) Hangi Familyaya Dahildir?

Khat otu, bilinen ismiyle Yemen otu Celastraceae familyasına dahildir. Literatürdeki ismi ise Catha edulis olarak bilinir. Khat- gat otu olarak da anılmaktadır. Türkiye’de ise enerji otu olarak adlandırılır.

Khat Yemen Otu Nerede Yetiştirilir?

Khat (Yemen otu) Doğu Afrika ve Arap yarımadasında, en çok ise Yemen’de yetiştirilir. İsmini de bu sebeple almıştır. Bunun yanı sıra otun Habeşistan, Kenya, Somali ve Madagaskar’da da yetiştiği bilinir. Khat bitki otu yetiştirmek için en ideal iklim, tropikal iklimdir. Uganda, Butambala bölgesi, Kenya’nın Meru ilçesi de khat (Yemen otu) bitkisini yetiştirmek için uygundur.

Khat Yemen Otunun Ana Vatanı Neresidir?

Khat (Yemen otu)’ın ana vatanının Yemen olduğu düşünülmektedir. En çok yetiştirilen bölge olması ve Yemen bölgesinde yasal bir bitki olması nedeniyle bitkiye Yemen adı verilmiştir.

Khat (Yemen Otu)’ın Boyutu Nedir?

Khat (Yemen otu) yaklaşık olarak 1- 5 metre yüksekliğe kadar ulaşır. Oldukça yavaş büyür ve çalı ya da ağaç şeklinde olarak nitelendirilebilir. Bunun yanı sıra, ekvator alanlarında yaklaşık 10 metre yüksekliğe kadar ulaşabilir. Khat (Yemen otu)’ın yapraklarının uzunluğu ise 5 - 10 cm uzunluğundadır. Yemen otunun yapraklarının genişliği ise 1- 4 cm ebatındadır. Çalı çiçekleri ise küçük boyutlardadır. Her çiçek oldukça küçüktür ve beş beyaz yapraklıdır.