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Khloe Kardashian yine rezil oldu! O pozları görenler hemen yorum yaptı

14.03.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik işlemlere ve photoshop kullanmaya olan düşkünlükleriyle bilinen Kardashian-Jenner ailesinin üyesi Khloe Kardashian yine rezil oldu. Daha önce de photoshoplu paylaşımlarıyla dalga konusu olan ünlü isim yine yaptığı shopla adından söz ettirdi.

Khloe Kardashian yine rezil oldu! O pozları görenler hemen yorum yaptı

Estetik işlemler ve photoshop'larla sık sık gündeme gelen Khloe Kardashian akıllanmıyor. Özel hayatıyla ve sürekli aldatılmasıyla da gündeme gelen ünlü isim yeni pozlarını paylaştı.

Khloe Kardashian, kalçalarını ve belini inceltmek için yine photoshop yapmıştı ve yine başarısız olmuştu. Takipçilerin gözünden kaçmayan detaylar yüzünden Khloe Kardashian dalga konusu oldu.

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38 yaşındaki realite yıldız bacak ve bel kısmında gözle görülür oynamalar yapmıştı.

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297 milyon takipçisi olan yıldıza "Bize düzenlenmemiş olanları göster", "Üçüncüyü sil, unutalım", "Fotoğraflarını bu kadar kötü bir şekilde photoshoplayan kim kanka" yorumları yağdı.

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