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  4. Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Uğur sert görünmek için o estetiği yaptırdı

Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Uğur sert görünmek için o estetiği yaptırdı

14.03.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Demet Özdemir ile evlenen şarkıcı Oğuzhan Koç iddialara göre estetik yaptırdı. Oğuzhan Koç'un belirginleşen yüz hatları dikkatlerden kaçmadı. Koç'un estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" demişti. Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

Düğündeki tarzı çok konuşulan Oğuzhan Koç'un estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyanın gündeminde.

Oğuzhan Koç'un belirginleşen yüz hatları dikkatlerden kaçmadı. Sevilen müzisyen "jawline" adı verilen çene dolgusu yaptırmış.

Ekran Alıntısı

Temizmagazin'in iddiasına göre; çene hattının daha çıkıntılı ve keskin bir görünüme sahip olması amacıyla uygulanan "jawline operasyonu" erkeklerde daha sert görünmek için tercih ediliyor.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç Oyuncu

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