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Kibariye'den korkutan haber! Koronavirüse yakalandı

21.01.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahnelerin güçlü sesi Kibariye, Instagram sayfasından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kibariye’ye sevenleri destek yorumları yaptı.

Kibariye'den korkutan haber! Koronavirüse yakalandı

Kibariye'nin geçtiğimiz aylarda Kadıköy'de bir kuaföre giderek kaynak saç yaptırdığı ve sonrasında 4 bin 200 lira hizmet bedelini ödemediği iddiaları gündeme gelmiş ve işletme sahibi duruma tepki göstererek ücretin ödenmesini talep etmişti.

Ortaya atılan bu iddiayla ilgili Kibariye ise şu ifadeleri kullanmıştı, “45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Kul hakkına girmedim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene de haddini bildiririm.”

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Yaşanan olayı ardından Kibariye’den üzücü bir haber geldi. Instagram sayfasından bir paylaşım yapan Kibariye koronavirüs olduğunu duyurdu.

Kibariye Instagram sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Değerli takipçilerim, covid testimin pozitif çıkmasından dolayı 22 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz konserimizi ileri bir tarihe erteledik. Karantina süresini sağlıkla bitirip, yeni tarihi sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı günlerle kalın”

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Kibariye
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