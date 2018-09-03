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Kibariye: 'Gencim güzelim hâlâ taş gibiyim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 17:11 | Son Güncelleme

Sevilen şarkıcı Kibariye, önceki gün Kıbrıs'ta yer alan bir otelde sevenleriyle buluştu.

Kibariye: 'Gencim güzelim hâlâ taş gibiyim'

Eşi Ali Küçükbalçık’ın kendisini aldatmasına rağmen evliliğinin dağılmasına izin vermeyerek eşini affeden Kibariye, önceki gün Kıbrıs’ta sahne aldı. Güçlü sesi ve başarılı yorumuyla izleyicileri büyüleyen Kibariye: ” Bir tek sesimle para kazanıyorum bana dua edin Allah beni sizin başınızdan sizi de benim başımdan eksik etmesin” diyen Kibariye, sözlerine şu şekilde devam etti: “Gencim güzelim hâlâ taş gibiyim” diyerek yıllara meydan okuyan şarkıcı yaptığı esprilerle kendisini dinlemeye gelen sevenlerini güldürmeyi başardı.


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Anahtar Kelimeler:
Kibariye Ali Küçükbalçık

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