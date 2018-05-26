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Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı hatta hamile bıraktığı söylendi. Ali Küçükbalçık, eve rahat girsin diye sevgilisini kızı Birgül’ün spor hocası yapmış. Bu sırada Doha, Kibariye ile de tanışmış.

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariyekendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile 1999’da evlenmişti. 2000’de de kızları Birgül dünyaya gelmişti. Ama yuvaları çatırdamaya başladı. Çünkü iddialara göre; Kibariye hem ihanete uğradı, hem de eşi yüzünden Ataşehir’deki evine haciz geldi, 10 milyon lirası gitti.

Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı hatta hamile bıraktığı söylendi.

Ali Küçükbalçık, eve rahat girsin diye sevgilisini kızı Birgül’ün spor hocası yapmış. Bu sırada Doha, Kibariye ile de tanışmış.

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O KADIN KONUŞTU

Ali Küçükbalçık ile yasak aşk yaşadığı söylenen Lübnanlı Doha Elenouty, Star TV’deki ‘Duymayan Kalmasın’a bağlandı ve şu açıklamayı yaptı: “Ali Bey ile duygusal anlamda hiçbir bağım yok. Sadece dostane bir ilişkimiz var. Hamile olduğum da yalan. Ali Bey, Kibariye Hanım’ı çok seviyor.

KİBARİYE DE EVDEYDİ

Lübnanlı Doha Elenouty’nin spor hocası olduğu ortaya çıktı. Dahası; Ali Küçükbalçık, kilolarından dertli olan kızları Birgül’ü zayıflatması için Doha’ya Ataşehir’deki evlerinin kapısını açtı. Birgül’e 20 gün boyunca pilates eğitimi verdi. Antrenman saatlerinde Kibariye de evdeydi.

‘YUVAMI KOLAY BOZMAM’

İhanete uğradığını aklının ucundan bile geçirmeyen Kibariye, Doha Elenouty’e spor sonrası çaylar, kurabiyeler ikram etti. Bu arada Kibariye, “Yuvamı kolay kolay bozmam, düşünme aşamasındayım. Ali istemezse hemen giderim. Sadece kızım Birgül için üzülüyorum o kadar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye Ali Küçükbalçık

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